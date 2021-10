El derecho de los pibes a conocer el mar

El debate sobre si el programa que lanzó el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y que le garantizará a los y las pibas de los colegios secundarios públicos y privados un viaje de egresados gratis es o no una buena política publica, se ha instalado en la opinión pública.

Luego del anuncio del programa turístico por parte del gobernador Axel Kicillof, los dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron la iniciativa y afirmaron que se trataba de una medida “electoralista” para intentar revertir la derrota que sufrió el Frente de Todos en las PASO del 12 de septiembre.

“El plan de Kicillof me genera una enorme indignación. No tiene lógica que se vayan gratis. La cultura del regalo no va. En todo caso tendrían que hacer una línea de crédito. No va más en la Argentina que todo es gratis, que todo es un regalo. Es inconducente a entender lo que hay que hacer para sacar a la Argentina de donde está”, lanzó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Los antecedentes al programa del gobernador Kicillof

En el año 1993 la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, lanzó el Programa Infantil Bonaerense Educativo Solidario (PIBES). A partir de 1996 la iniciativa tuvo algunas modificaciones y pasó a denominarse Programa Pibes Bonaerenses.

El propósito del PIBES era brindar una experiencia recreativa a estudiantes bonaerenses, con el objetivo de conocer otros ámbitos de la Provincia, desde sus aspectos geográficos, históricos y socioculturales, con orientación ecológica”. Con esta finalidad eran llevados a la Costa Atlántica los alumnos de séptimo y ùltimo grado. La permanencia en las ciudades balnearias era de seis días y cinco noches. Se visitaban las localidades costeras de Mar del Plata, Miramar, San Bernardo, Villa Gesell y Necochea. La iniciativa incluyó juegos motores, excursiones al aire libre, vida en la naturaleza y actividades deportivas)

Muchos de los niños que participaron de la experiencia no conocían la Costa Atlántica, no habían estado en un hotel o directamente no habían salido de viaje y de vacaciones. El P.I.B.E.S buscó la igualdad de posibilidades y la equidad social para los hijos de las familias humildes.

La maestra Adriana Pérez Garmendia intervino con sus alumnos en el Programa y escribiò: “Los adultos están más entusiasmados que los hijos, ya que en su mayoría no han ido de vacaciones en toda su vida”. Todos los niños tenían que tener las mismas oportunidades y para eso debían poder conocer otra realidad ya que compartir una habitación bien arreglada, un baño confortable, una mesa bien servida, puede ser un gran incentivo para no resignarse con lo que heredaron”.

“Estoy convencida que estos casi jóvenes podrán gozar de estas circunstancias como sus padres no pudieron hacer, y no por no merecerlas. Porque los únicos privilegiados son los niños, no como un dicho, sino como un derecho adquirido, por el mero hecho de ser niño. Deseo que dentro de un corto tiempo, poder hablar de la palabra mar, no esté más vacío de contenido en poesía o geografía, sino una vivencia feliz, tangible y real que marcará seguramente un antes y después del Programa Pibes Bonaerenses” aseguraba Adriana en su informe

Los reportes pedagógicos elaborados por los profesores del Programa, dieron cuenta de que los niños reforzaron vínculos de convivencia, de tolerancia y de cooperación y que muchos menores problemáticos mejoraron el comportamiento con sus compañeros y con los docentes. Entre los años 1993 y 1997 participaron del programa 250.000 estudiantes

El nuevo programa hoy para alumnos secundarios

El nuevo programa esta vez será para estudiantes secundarios, aquellos que este año no han podido organizar su viaje de egresados producto de la pandemia. Aquí valdría hacerse algunas preguntas: ¿Cuantos pibes y pibas de colegios públicos del conurbano bonaerense pueden costearse un viaje de egresados? El costo del viaje para cada alumno de acuerdo a la cámara que nuclea a empresas que organizan estos viajes es de 120.000 pesos. ¿Puede una familia trabajadora de Villa Udaondo o de Cuartel Quinto o de Libertad, disponer ese dinero para que su hijo disfrute de su viaje de egresados? ¿Han podido los y las pibas durante los últimos 2 años, organizar rifas, eventos o venta de productos para recaudar fondos para su viaje?. La respuesta a las 3 preguntas, claramente es no.

“Las declaraciones de la oposición criticando el programa es producto de una “visión centroporteña” aseguró hoy el gobernador, y le asiste razón. No entender que hay miles de pibas y pibes en colegios públicos de barrios humildes del conurbano que jamas han viajado o que nunca han ido a un hotel, da cuenta del muro que han construido en la General Paz.

El nuevo programa será un alivio para los chicos y chicas que la han pasado muy mal este último año y en muchos casos seguramente, habrá quienes por primera vez con 16 años conocerán el mar.