El director de educación de la provincia recibió a gremios por la situación del gas en las escuelas bonaerenses

En las últimas semanas, fuimos testigos de bajas temperaturas en la zona del AMBA. Este crudo cambio climático generó que muchas escuelas se vean en la necesidad de calefaccionar sus establecimientos para que l@s niñ@s no tengan problemas a la hora de llevar adelante sus estudios. No obstante, salieron a la luz un sinfín de denuncias de que estos espacios no contaron con las herramientas necesarias para hacerle frente al frío. Tras la presión de muchos gremios, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni recibió a varios referentes de sindicatos con el claro objetivo de poder superar esta problemática.

Al parecer, unos 350 colegios de la provincia de Buenos Aires presentan inconvenientes de gas en sus instituciones y se vieron en la obligación de reducir las horas de sus clases o, en el peor de los casos, suspender directamente el dictado. Es por esta razón que agrupaciones que componen al Frente de Unidad pidieron una reunión en carácter de urgencia con el responsable de la cartera.

“Es fundamental acceder a la información de los planes y programas destinados a obras de gas, encendido y mantenimiento de sistemas de calefacción, y asimismo tomar conocimiento de los recursos transferidos a los consejos escolares y a los municipios para el desarrollo de las políticas antes mencionadas”, reconocieron algunos referentes.

La respuesta de la provincia de Buenos Aires

Cabe destacar que, luego de que esta noticia impacte de lleno en la esfera pública, las autoridades provinciales manifestaron que el gobierno de Axel Kicillof invirtió alrededor de dos millones de pesos en la puesta en valor de las instalaciones de gas para calefacción y cocina de las instituciones escolares bonaerenses.

A su vez, señalaron que estos fondos depositados en la recuperación de escuelas que, durante la gestión de Vidal quedaron desamparadas, se distribuyeron en 1.552 intervenciones: 888 del total ya fueron finalizadas, mientras que 664 se encuentran actualmente en ejecución o a punto de completarse.

No hay dudas de que con frío no se puede educar. Las escuelas, además de formar a las nuevas generaciones, se han establecido como un espacio de contención frente a la enorme cantidad de desigualdades que se viven en nuestro país. La pandemia del Covid-19 expuso a las claras la falta de inversión que se realiza en estos espacios y la falta de gas es una clara consecuencia de esto.