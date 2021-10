El domingo tocan Los Pericos en la Plaza 20 de febrero

Este domingo 17 de octubre, día de la madre, la banda Los Pericos brindará un recital al aire libre y gratuito en la Plaza 20 de febrero. La banda comenzará su show a las 19 horas.

Los Pericos comienzan a tocar en 1986, como un grupo de amigos que se juntaba para interpretar la música que les gustaba; incursionaban en la música interpretando temas de Toots & The Maytals, Bob Marley, Peter Tosh. Poco después se transformaron en una importante banda de Reggae Argentina.

En 1987 lanzan su primer disco, “El Ritual de la Banana”. Sus ventas alcanzan 180 mil placas y lo convierten en el disco más vendido del año otorgándole el título de Triple Platino. Sus primeros cortes, El ritual de la banana, Jamaica reggae y Movida Rasta Fari, escalan rápidamente el ranking entre los más pedidos y escuchados y se convierten en verdaderos clásicos. Otra cosa que ayudó para este éxito fue la aparición de la banda en la película El profesor punk. El álbum es editado en toda Hispanoamérica y la prensa los distingue como grupo revelación en 1988.

Ya en 1988 graban King Kong, producido por Herbert Vianna (Paralamas Do Sucesso), un disco donde temas como “Fronteras en América”, “Che Nena”, “Ocho Ríos”, entre otros no dejan de sonar en todas las radios, programas de TV y lugares de entretenimientos de la época. En los 90, comienzan a llegar a Argentina bandas de importante trayectoria internacional. El reggae comienza a tentar a los empresarios, debido a la gran captación de seguidores y aficionados a esos ritmos. Así llegan a Bs. As. UB40, Eddy Grant, Jimmy Cliff y otros.