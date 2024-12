Ituzaingó: el ex dueño de Bahiano entró a Gran Hermano

Carlos "Cali" Tocco ingresó a la casa de Gran Hermano y se perfila cómo uno de los participantes más carismáticos de la competencia. El hombre de 63 años es de Ituzaingó y es el propietrario del icónico Bahiano, el boliche historico ubicado sobre la avenida Rivadavia en nuestra ciudad, Hoy el boliche está alquilado y gerenciado por los inqulinos

Bahiano

Tocco reveló al ingresar al programa que tuvo una doble vida durante 25 años y que también fue técnico de fútbol. Cómo si fuera poco, contó algunos detalles de que tuvo una historia de vida fuerte y que poco a poco se irá conociendo su perfil dentro de la casa más famosa del mundo.



Me considero un gordo picante sin filtro y no voy a ser un gordo boludo dentro de la casa", expresó Cali junto a Santiago del Moro antes de ingresar.

Carlos Tocco vistió la camiseta de San Miguel durante su paso como futbolista y también dirigió en el Ascenso, más precisamente en Deportivo Español e Ituzaingó. AL CAI, lo dirigió en el 2007 en al primra C, sin embargo, una mala praxis lo alejó de las canchas y le impidió participar de los partidos entre amigos.

Su paso por el CAI como DT: descenso a la D

Tocco dirigió a Ituzaingó en el Torneo Clausura de la Primera C 2006/2007. Al terminar el torneo, quedó en el puesto 16, con 22 puntos, producto de 19 fechas jugados, con cinco victorias, siete empates y siete derrotas.



El León jugando en condición de local, disputó 10 partidos, con tres victorias, cuatro empates y tres caídas, mientras que de visitante, con nueve encuentros, logró dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas, lo que derivó en el descenso a la D, ya que consiguiendo el quinto ascenso de la historia del club, no fue aprovechado.

Según él mismo relató en un casting que realizó para ingresar a la casa de Gran Hermano, "Fui jugador profesional en el Ascenso, en el exterior y también director técnico", aseguró.

Segundos después, explicó las razones por las cuales debería ser uno de los elegidos para ingresar e hizo mención al problema de salud que le tocó atravesar en 2018. "Para mí (entrar al programa) sería una nueva oportunidad porque estuve muy grave, en terapia intensiva. No sabía si pasaba la noche. Estuve a punto de morirme, pero gracias a Dios me pude recuperar", relató.



Luego, reconoció que salió adelante y que se siente mejor que nunca. "Hoy estoy acá, vivito y coleando, con ganas de hacer muchas cosas. Me siento bien físicamente, puedo competirle a cualquiera", indicó. Inmediatamente, cerró su presentación con un mensaje prometedor. "Más allá de todo sé que nadie de más de 60 años ganó (el certamen) pero creo que puedo cambiar la historia", finalizó.