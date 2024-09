El dúo Falú-Moguilevsky se presentará en Ituzaingó

El reconocido dúo compuesto por Juan Falú y Marcelo Moguilevsky vuelve a los escenarios con un concierto que promete ser un viaje a través del folklore argentino y las composiciones propias que han marcado su exitosa trayectoria. Este viernes 20 de septiembre, en la Casa Sonora de Ituzaingó (Rondeau 173),se desarrollará esta cita imperdible para l@s amantes de la música nacional, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de este encuentro único entre dos maestros de la música argentina.





La entrada general para este imperdible concierto tiene un valor de $12.000, pero quienes adquieran sus boletos de forma anticipada hasta el 10 de septiembre podrán hacerlo por un precio especial de $10.000. Para reservar las entradas, es necesario comunicarse mediante mensaje de WhatsApp al 11-5583-0726.





De acuerdo a las personas encargadas de la organización, además de la música de este talentoso dúo, el evento contará con uno de los mejores buffets del oeste del Gran Buenos Aires, donde l@s asistentes podrán disfrutar de una excelente oferta gastronómica, incluyendo pizzas, vinos y otras delicias.

Falú y Moguilevsky han recorrido un largo camino juntos desde que grabaron su primer disco en 1996, titulado "Folklore Argentino", un álbum que, desde su lanzamiento, se consolidó como una obra fundamental dentro del cancionero popular argentino. Este trabajo no solo fue un éxito, sino que también abrió el camino para dos producciones igualmente elogiadas por la crítica: "Semitas" y "Ayer es siempre". Ambos discos son considerados esenciales en la historia de la música argentina, tanto por su profundidad artística como por la habilidad del dúo para reimaginar los clásicos del folklore de una manera totalmente fresca y auténtica.





El enfoque de Falú y Moguilevsky en la interpretación de estas obras se caracteriza por su capacidad de sorprender al público. Aunque recrean piezas clásicas del cancionero argentino, lo hacen desde una perspectiva muy propia, donde la improvisación juega un rol central. Lejos de seguir un guion preestablecido, cada presentación es un ejercicio de creatividad en tiempo real.





No caben dudas de que este concierto promete ser una experiencia inolvidable, un espacio donde la música y la improvisación se entrelazan para crear una atmósfera íntima y profundamente emotiva. Juan Falú y Marcelo Moguilevsky han demostrado, a lo largo de los años, que su arte no solo radica en la técnica, sino en la capacidad de conmover y conectar con las emociones del público.