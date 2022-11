El entrenador argentino prepara el equipo para el segundo partido decisivo

Lionel Scaloni aun no confirmó cuales serían los once titulares que saltarán al campo de juego para el encuentro de mañana ante México por la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo.

“La Scaloneta” ultima detalles para el partido ante los “mexicanos“, por la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022, sabiendo que tiene que ganar si o si para tener chances de clasificar a los octavos de final, en la última fecha.

En el día de hoy, la Selección Argentina realizó a puertas abiertas el último entrenamiento previo al encuentro decisivo, y aunque el técnico no confirmó el equipo, se espera que mantenga la base titular y realice algunos cambios.

Una de las variantes podría ser en la defensa, con el ingreso de Lisandro Martínez por Cristian Romero, tal como ocurrió en el debut frente a Arabia Saudita.

Además, podría haber cambios de piezas en el mediocampo. Allí, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen chances de meterse entre los once en lugar de Alejandro Gómez.

Además, Gonzalo Montiel podría ganarle la pulseada a Nahuel Molina, mientras que Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña pelean por un lugar en el lateral izquierdo.

Pasando en limpio, estos serían la probable formación de la Selección Argentina para jugar mañana ante México a partir de las 16 hs: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez o Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes , Enzo Fernández o Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.