El ex capitán de la Selección Argentina se retiró del fútbol profesional

A sus 40 años, la “Fiera” confirmó que a fin de año colgará los botines, tras 22 años de una carrera llena de gloria.

Luego de una carrera de 22 años en el fútbol, que lo llevó por la elite europea y la Selección Argentina, Maxi Rodríguez anunció que dejará el fútbol profesional, una vez que culmine la actual temporada de Liga Profesional con la camiseta “leprosa”.

Así lo anunció la “Fiera” en un emotivo video en sus redes sociales, en el que agradeció a los clubes, compañeros y directores técnicos que tuvo en su paso por el fútbol profesional, donde cosechó títulos en Newell’s, Peñarol y Liverpool de Inglaterra.

Mirando a cámara y con imágenes intercalando cada frase que lanzó en un video de casi cuatro minutos, la Fiera contó su determinación pensada y analizada con detenimiento. “Como jugador de fútbol no queremos que llegue esto de darle un cierre a una carrera. Es muy difícil, pero estoy tranquilo. Me vacié por completo y no tengo más nada para dar“, resumió emocionado.

Maxi tuvo una buena carrera jugando con la camiseta Argentina donde se consagró campeón con la Sub 20 en el 2001 ante Ghana por 3 a 0 en el Estadio José Amalfitani (goles de Diego Colotto, Javier Saviola y Maximiliano Rodríguez).

Luego disputó tres mundiales en la Selección Mayor: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, dado que marcó dos goles históricos ante México (Octavos de final de Alemania), y ante Países Bajos, en la definición de penales, donde el conjunto argentino avanzó a la final ante Alemania.

Con su decisión, son ocho los futbolistas de esa generación que le dijeron adiós al fútbol: Ezequiel Garay, Hugo Campagnaro, Pablo Zabaleta, Fernando Gago, Augusto Fernández, Javier Mascherano, Ezequiel Lavezzi y José Basanta.

También podes leer “Fiestón popular” el sábado por los 15 años del Centro Comunitario Minka