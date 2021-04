El gobierno autorizó a los usuarios a no pagar las facturas de celulares si vienen con aumento

A través de su página web, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) le recordó a los usuarios de servicios de telecomunicaciones que no se ha autorizado ningún incremento de precios para los meses de mayo o junio de 2021 en telefonía fija, móvil, internet ni televisión paga y adelantó que “oportunamente, se informará cualquier aumento que se autorice”.

En este marco, el vicepresidente del organismo, Gustavo López, instó hoy a los usuarios a no pagar tarifas que lleguen con subas. “Si llega una factura el 1 de mayo con aumento, directamente no hay que pagarla porque sacaremos una resolución con el no corte para todo el mundo”, advirtió el funcionario en una entrevista a Radio 10.

En ese marco, sostuvo que las empresas “desconocen una norma del Enacom, un decreto del Presidente” y recalcó: “Además, en un momento de pandemia en que están faltando camas, mandamos a la gente a la casa y tienen que estar pensando si le alcanza para pagar internet o pagar el teléfono”.

Según López, las empresas “anuncian que van a cobrar el 8% (de aumento) en mayo y el 7% en junio“. Esto, sumado a lo que ya recibieron en en el primer trimestre “sería un 30% de incremento”, cuestionó. Y lanzó: “No sé en qué mundo viven”.

El funcionario recordó que el decreto 690/2020 “está vigente” y que el precio de los servicios de telefonía, cable e internet es regulado por el Estado.

Vale recordar que, en plena pandemia y con las telecomunicaciones como medio clave para la continuidad de los vínculos sociales, educativos y laborales, el presidente Alberto Fernández lanzó el DNU 690/20, que categoriza como un derecho humano básico el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

“Los privados no pueden fijar el precio libremente y no pueden, obviamente, anunciar ningún aumento que no esté autorizado”, aclaró el vicepresidente del Enacom.