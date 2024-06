El gobierno desfinanció la participación de cientos de alumnos argentinos en las olimpiadas mundiales

En las últimas horas se generó preocupación e incertidumbre ante la quita de apoyo del Estado nacional a todos los estudiantes argentinos que participan de las olimpiadas de ciencia que se realizan en todo el mundo. El programa que lleva 32 años consecutivos financiando los gastos de los alumnos que participan en todas las olimpiadas alrededor del mundo fue cancelado y se quedó sin recursos. La Ministra Sandra Pettovello no responde a las cartas que le envían los alumnos y peligra la participación de cientos de chicos y chicas que se estuvieron preparando durante meses para participar en las olimpiadas.

Olimpiada de Biología

Juliana Ichuta y Lucía Mansilla, de Buenos Aires, Mateo Giordano, de Tucumán, y Catalina Laszeski, de Chubut, fueron seleccionados entre más de 130 estudiantes secundarios para representar al país en la Olimpíada Internacional de Biología 2024, que se realizará en Astana, capital de Kazajistán, del 7 al 14 de julio de este año. Pero aunque la propuesta fue aprobada en 2023 y los fondos fueron girados en octubre del año pasado, ese presupuesto no alcanza para solventar los gastos del viaje. De la inscripción, que incluye el hospedaje y la comida entre el 7 y el 14 de julio, y tres pasajes, se hace cargo la Olimpíada Argentina de Biología, pero necesitan que los ayuden a cubrir el costo de otros tres pasajes, seguros de viaje y dos noches de hotel. Todo esto lo cuentan ellos mismos en una campaña que están haciendo en redes sociales para reunir los fondos.

Olimpiada de Informática

En la misma situación están los 4 estudiantes que lograron el derecho de participar de las Olimpíadas Internacionales de Informática, a realizarse del 1º al 8 de septiembre en Alejandría, Egipto.



"Al día de hoy no tenemos ni financiamiento ni confirmación de la continuidad del programa. Sabemos que de alguna manera va a continuar, porque pasaron ya 32 años desde el inicio y muchas crisis, pero hoy no sabemos como haremos para que los chicos puedan estar representando a la Argentina en Egipto, a principio de septiembre," explicó Mariano Maluf, Director de la Olimpiada Informática Argentina.



Desde que Argentina empezó a competir internacionalmente nunca faltó, pero este año peligra la posibilidad de que la representación pueda acudir. Por eso se han organizado para invitar a empresas y referentes del sector privado a que patrocinen los aéreos de los participantes, ya que los gastos de alojamiento y estadía son garantizados por el Ministerio de Tecnología de Egipto. Lo que siempre es una ilusión ahora parece un sueño de final incierto: "Hay chicos -todos en edad de escuela secundaria- que estuvieron 5 años preparándose para esto y no podemos dejarlos en banda. Este año lo que cambió es la mirada del Gobierno hacia las olimpiadas", resaltó Maluf.



Si bien todavía faltan algunas semanas y la Argentina tiene un lugar en la competencia, todavía no está claro como harán los estudiantes para llegar hasta Egipto. Y es por eso que las empresas que quieran participar del programa de acompañamiento pueden contactarse con el Programa OIA (whatsapp +54 9 11 4755-5190) para informarse de cómo pueden ayudar en este desafío tan importante y que siempre genera muy buenos reconocimientos para nuestro país y la educación argentina.

Olimpiadas de Química

Educación dio de baja el programa anterior y nos pidió que presentáramos una nueva propuesta, lo que hicimos el 19 de abril, pero aún sin respuesta –explica Luis Baraldo, coordinador de la participación local en las Olimpíadas Internacionales de Química–. Todas las olimpíadas financiadas por Educación estamos en la misma situación, esperando una contestación. Mientras tanto, la preparación para la competencia internacional quedó en el medio”. La mayoría de estos certámenes son en julio, aunque hay algunos que se realizan más adelante.



El país participa de esta competencia desde 1995 y nuestros estudiantes obtuvieron medallas de oro, de plata y de bronce. “La Argentina está posicionada en lo más alto, no solo de Iberoamérica, sino también del mundo –explica Antonel–. Tenemos resultados excelentes a lo largo de todos estos años. Este es el primero en el que perdimos todo el financiamiento que recibíamos del Estado. Hubo otros en los que tuvimos problemas de financiamiento, pero lo que pasó este año es único. Tuvimos que recurrir a la facultad, que movió cielo y tierra para que podamos realizar este entrenamiento y el viaje”.



Quienes quieran o puedan colaborar con estos programas, pueden comunicarse con la secretaría privada del decanato de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, secpriv@de.fcen.uba.ar.

Olimpiada de Matemática

Un caso particular es el del certamen de matemática (IMO, por sus siglas en inglés). Se trata del evento más prestigioso del mundo para estudiantes de enseñanza media, se realiza todos los años desde 1959 y actualmente reúne a más de 120 países. Por la IMO pasaron algunos de los científicos más talentosos de los últimos 65 años; como por ejemplo, muchos de los medallistas Fields, el galardón apodado “el Nobel de la reina de las ciencias”, pero aún más difícil de recibir porque se otorga una vez cada cuatro años.



La Argentina fue invitada a participar en 1988 y lo hace regularmente desde 1990 gracias al apoyo del Senado de la Nación (por las resoluciones DR405/89 y DR683/89), que otorga un “Premio a las Ciencias Matemáticas” que consiste en solventar la concurrencia de los estudiantes seleccionados luego de un arduo proceso que se inicia a los 11 años y culmina a los 17, con infinidad de pruebas y sesiones de entrenamiento. Pues bien, este año el Senado decidió interrumpir el premio. A pesar de que hubo integrantes que intercedieron para que se revisara la situación, la respuesta de su titular, Victoria Villarruel, fue que “no hay plata”.