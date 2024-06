El gobierno elimina el monotributo social y castiga duramente a los pequeños emprendedores

Tal como quería originalmente el gobierno, el Senado votó anoche eliminar el artículo 100 dentro del capítulo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que preveía una prórroga del denominado Monotributo Social. Esa norma, aseguraba la continuidad de beneficios para sectores de la economía popular que podían facturar por sus actividades comerciales abonando una mensualidad menor que el resto de los monotributistas.



La eliminación de esta categoría, estaba en el proyecto original del gobierno enviada por lo que Javier Milei al Congreso, por lo que seguramente sea promulgada, salvo que la Cámara de Diputados insista con el proyecto original, lo que se estima poco probable



Según los últimos datos difundidos en abril por la Secretaría de Trabajo correspondientes a enero, los titulares del monotributo social superan los 620.000, más del doble que una década atrás. Entre ese mes de 2014 y enero de 2024, la cantidad de adherentes al monotributo social aumentó un 111%, pasó de 294.183 a 620.120, según el análisis realizado por Infobae de los datos oficiales.

Qué sucederá ahora con el Monotributo Social

El art. 100 del texto rechazado en el Senado implicaba el sostenimiento dentro del Régimen Simplificado de los sujetos inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. Se establecía que cuando el pequeño contribuyente sea un sujeto inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Capital Humano y tenga una facturación anual menor al 50% del tope de ingresos brutos anuales de la categoría A, no debería ingresar el impuesto integrado y podría optar por no ingresar aportes al sistema de obras sociales.



“Cuando el pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) sea un sujeto inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Capital Humano y tenga una facturación anual menor al 50% de la Categoría A, no deberá ingresar el impuesto integrado contemplado en el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 24.977″, planteaba la norma modificada.



De promulgarse la ley, los monotributistas sociales, pasaran al régimen común, esto es Categoría A que con la actualización de los montos, tendrán que pagar unos 26.000 pesos por mes para mantener la categoría.