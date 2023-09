El gobierno prepara un nuevo IFE para trabajadores informales especialmente para jóvenes solteros y sin familia a cargo

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que prepara una propuesta similar al IFE para los trabajadores informales. Se trata de un nuevo anuncio que espera ver la luz esta semana para un sector que no fue alcanzado con las otras medidas paliativas tras la devaluación.

“Estamos terminando de trabajar en una propuesta. Hay aproximadamente 3 millones de argentinos que están dentro de la fuerza productiva de la Argentina pero fuera del sistema económico formal, y los tenemos que tratar de ayudar a enfrentar la situación que representó la devaluación que el FMI le impuso a la Argentina. Estamos trabajando en alguna medida, en los próximos días la vamos a resolver”, detalló Massa en C5N.

Los y las trabajadoras que estarían alcanzados serian los que no cuentan con ninguna asistencia del estado nacional o provincial. EN este universo se encuentran muchos jóvenes que al estar en negro y no tener familia a cargo, no cobran ni al AUH, ni potenciar trabajo, ni tarjeta alimentar.

Recientemente, el ministro candidato había mencionado la posibilidad de acercarse a un sector que es difícil alcanzar así como lo adelantó Ámbito: “También a ellos vamos a extenderles la mano del Estado y defenderlos de la inflación, producto de la decisión del Fondo de devaluar nuestra moneda”. Dentro del Gobierno, hay funcionarios que promueven un esquema de refuerzo de ingresos similar al del IFE.

