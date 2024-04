El gobierno aceptó que Edenor cobre el tarifazo retroactivo

Sin que nadie se entere y en absoluto silencio, el gobierno nacional aceptó que las empresas de distribución de energía Edenor y Edesur le cobren a sus usuarios el aumento en forma retroactiva.



El tarifazo entonces, no solo es para el mes en curso y para adelante, sino que para los usuarios residenciales de ingresos altos (30% del total de los hogares), comercios e industrias, el aumento comenzó el 1 de febrero, y no el viernes 16, como había anunciado el ente regulador de la electricidad (ENRE).



La situación resultó llamativa, ya que las últimas resoluciones del ENRE que fijaban los aumentos de tarifas para Edenor y Edesur se publicaron en el Boletín Oficial a mediados de febrero y decían que la suba regía desde ese instante.



Sin embargo, el lunes 11 de marzo, el ENRE le envió una nota a Edenor y Edesur estableciendo que debían cobrar de manera retroactiva la facturación de la primera quincena de febrero con valores de la generación eléctrica más altos. Este aumento no se comunicó a los usuarios ni salió publicado en el Boletín Oficial.

El detalle

El precio de las boletas de electricidad contempla el costo de tres servicios más los impuestos. Refleja el costo mayorista de la generación eléctrica, que representa alrededor del 40% del precio final; el de transportar la electricidad de los lugares de generación a los centros de consumo, y el de distribución, que permite que cada hogar o comercio reciba la electricidad.



El mayor costo que tienen las boletas es el de la generación, que es igual para todo el país, y lo define la Secretaría de Energía según la programación estacional de cómo se abastecerá la demanda eléctrica en cada trimestre.



La cartera que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo había publicado a principios de febrero los nuevos costos del precio mayorista de la energía eléctrica para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril.



En ese entonces se decidió aplicar un fuerte aumento para los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias, y dejar sin cambios el valor para los hogares de ingresos bajos y medios.



Atentos a esta situación en el Ministerio de Economía, el ENRE envió el 11 de marzo la nota a las distribuidoras para que facturen de manera retroactiva el consumo de la primera quincena de febrero con los valores más altos del precio mayorista de la electricidad.



En el Gobierno dicen que, si bien la tarifa que establece el ENRE por el valor de distribución (VAD) de Edenor y Edesur está regulada por ser un servicio público y no se puede aplicar de manera retroactiva, el precio mayorista de la generación eléctrica es distinto. Señalan que sí se puede aplicar de manera retroactiva porque no es una tarifa, sino un cálculo que surge de la concurrencia de la demanda estimada y los costos de la oferta con la que se atenderá, buscando el óptimo (seguridad de abastecimiento y mínimo costo, entre distintos oferentes). El problema, en todo caso, estuvo en que no fue comunicado al público.

Fuente; La Nación