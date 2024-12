Armado Libertario: El Gordo Dan hace pie en Ituzaingó para armar las listas legislativas

La interna entre Agustín Romo y Sebastián Pareja, empieza a derramarse en los distritos del conurbano bonaerense. Lo que se insinuó en la universidad de La Plata y que por primera vez mostró enfrentados al armado libertario de Karina Milei y Santiago Caputo, ahora empieza a mostrarse también en los distritos del Conurbano en donde las deslealtades, traiciones y cruces están a la orden del día.



"Hugo nos dijo que había que ir al acto de San Miguel, no sabíamos muy bien a donde ibamos, nos encontramos despues que era el acto de "las fuerzas del cielo" con el Gordo Dan", comentaba un joven militante de LLA de Ituzaingó . Hugo es Equiza, jefe político del Mileismo en el distrito, hasta hace 2 doritos, el hombre de Sebastián Pareja en el municipio.



"Para nosotros que hacemos streaming, fue fabuloso encontrarlo ahí. La movida era importante, Después del acto, nos dijeron que hablemos con ellos si necesitábamos algo, recursos digo. Imaginate nosotros estamos militando sin un mango, nos viene bárbaro."

Hugo Equiza y una traición anunciada

Cuando Hugo Equiza, un ex empresario devenido asesor en el Congreso de la Nación de la diputada Lila Lemoine, apareció por primera vez haciendo streaming en "Vale Todo", el canal de Crónica, los que lo conocen ya vieron la jugada. "Entra Romo, sale Pareja; la guita mueve montañas y para la campaña, necesitas plata".

Hugo Equiza de anteojos oscuros junto a Luciano Elias Garcia Mañoon, jefe de asesores de Lila Lemoine en Vale Todo, el canal de streaming de Crónica

Equiza que venía trabajando en la estructura partidaria de LLA de la mano de Sebastián Pareja, Luciano Olivera y Karina Milei, el acto de San Miguel le vino como anillo al dedo. "Con Pareja, nunca vimos un mango, es todo a pulmón, así no le vamos a ganar a Descalzo", afirman en la juventud Mileista.

Las fuerzas del Cielo y las listas legislativas

Unos días después del acto en San Miguel, en donde Las Fuerzas del Cielo se proclamaban el brazo armado de Milei, le preguntaron al jefe de gabinete Guillermo Francos si Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, era buen candidato: "Me parece un excelente candidato" contestó. Equiza rápido de reflejos, le comentó a sus militantes: "Ese es nuestro lugar"



El armado de las listas el año que viene es el botín de guerra de la LLA en la provincia de Buenos Aires. Con un piso del 30 % de votos, los lugares "blancos" como se dice en la jerga a los que seguro van a entrar, se multiplican por 5. En Ituzaingó LLA tiene al menos 4 concejales con chances de asumir, En la primera sección electoral al menos 3 senadores provinciales y en la lista nacional, no menos de 15 diputados nacionales.



"Seguramente va a haber un acuerdo entre los sectores, pero aun asi, despues del cierre, siempre hay un ganador. Ese va a ser el nuevo jefe de la LLA en la provincia de Buenos Aires". contestó en estricto off el asesor de un legislador provincial del Mileismo.