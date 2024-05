“El hambre es el límite”: Este viernes se llevará a cabo la primera conferencia de prensa de la Mesa Regional por la Alimentación Digna en Morón

“Todas las organizaciones estamos viendo las necesidades de los comedores, el aumento de gente que no tiene para comer y la no respuesta ni resolución, por parte del gobierno nacional, a algo tan elemental como la comida. Esto nos parece algo gravísimo y que nos afecta a todos”, sostiene Jorge Lema, quien integra la Mesa Regional por la Alimentación Digna, en representación de la Pastoral Social de la Diócesis de Morón.





Este viernes 24 a las 10, se realizará la primera conferencia de prensa de la Mesa Regional por la Alimentación Digna, en la sede de Cáritas Morón, ubicada en García Silva 823. La convocatoria tiene como objetivo poner manifiesto la situación alimentaria de Morón, Hurlingham e Ituzaingó y cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales, políticas y solidarias.





La Ciudad conversó con Jorge Lema acerca de los orígenes de la Mesa Regional por la Alimentación Digna, los cambios que pudieron evidenciar desde la comisión organizadora en materia de sustento alimentario en el oeste, la situación de los comedores y lo que se espera para el evento del próximo viernes.





¿Qué es la Mesa Regional por la Alimentación Digna? ¿Cómo surgió?

La Mesa Regional por la Alimentación Digna surgió hace aproximadamente dos meses, liderada de alguna manera por Cáritas, y acompañada por las demás organizaciones que convocan a la jornada de este viernes en Morón, muchas de ellas ligadas intrínsecamente a la atención de comedores.





Actualmente, todos vemos la necesidad que hay en los comedores ante la falta de abastecimiento de alimentos, sumado al aumento de gente que no tiene para comer. Ante estas dos situaciones, observamos que no hay respuesta ni resolución, por parte del gobierno nacional, a algo tan elemental como la comida. Esto nos parece algo gravísimo y que nos afecta a todos.





En ese sentido, la idea siempre fue tratar de juntarnos entre quienes tenemos esta preocupación para buscar una respuesta posible, tanto a las necesidades inmediatas como a los aspectos políticos que pueden estar respondiendo a una solución de más largo plazo.





¿Cómo se organizan desde la comisión de la Mesa ante el contexto de hambre actual que generó el gobierno?

El día de la conferencia de prensa, desde la Mesa Regional por la Alimentación Digna vamos a estar entregando un documento oficial realizado por nosotros, en donde radican ciertas observaciones respecto a este panorama.





De todos modos, lo que puedo adelantar es básicamente una obviedad, en el sentido de que está más que claro que este gobierno no pasa alimentos a los comedores. Cualquiera que esté trabajando en uno ahora, puede notar que no hay suministros suficientes, que no hay ingreso de dinero… La situación es muy grave porque hay muchísima gente que necesita satisfacer su alimentación.





De este panorama es única y completamente responsable el gobierno nacional que, al quitarle suministros y dinero a las provincias, hace que éstas vean reducidas las posibilidades de atender los comedores; y esto afecta también a los municipios. Es una cadena que se extiende a lo largo de todos los gobiernos intermedios. Sabemos que los municipios hacen un gran esfuerzo por cumplir con los comedores, pero realmente está todo muy reducido, en contraposición al hambre, que crece más y más.





Como todos sabemos, desde que asumió este gobierno, la pobreza creció aproximadamente un 25%. Es algo enorme e inédito que, en cuatro meses, la pobreza pueda escalar de este modo. Pero es la realidad que estamos viviendo, en donde las necesidades son muchas y, aparentemente, “no hay plata” para los comedores, pero sí para otras cosas.

¿Cómo será la conferencia de prensa de la Mesa Regional por la Alimentación Digna que se realizará este viernes?

Durante la conferencia de prensa del viernes, va a haber un representante de cada organización que integra la Mesa. Posiblemente Cáritas sea la que abra la convocatoria, por el propio peso que tiene la organización y todo el trabajo social que radica en su trayectoria.





En la apertura, se explicarán los motivos de la Mesa y se responderán a las preguntas de la prensa. Además, se hará lectura y entrega del documento oficial realizado por la comisión de la Mesa.

La Mesa Regional por la Alimentación Digna realizará su primera conferencia de prensa este viernes en Morón.

¿Cuáles son las próximas iniciativas para combatir el hambre en los distritos del oeste?

Hay muchas cosas que aún se encuentran en evaluación. Algunas, responden inmediatamente a las necesidades de los comedores. Por ejemplo, tenemos planeado realizar un festival para juntar comida para este tipo de instituciones.





También estamos en vías de organizar algunas movilizaciones, pero todo está en consideración. Sin embargo, creemos que este tipo de manifestaciones tienen un carácter más político y estamos dispuestos como Mesa a abordarlo. Además, creemos que participarían todas las organizaciones de la comisión y también las que adhieren a la convocatoria del viernes. Agradecemos muchísimo la adhesión de organizaciones tan importantes, como la CGT, la CTA y otros espacios de trabajadores y empresariales, porque realmente ayudan a la tarea que tenemos por delante.



Este viernes 24 a las 10, la Mesa Regional por la Alimentación Digna realizará su primera conferencia de prensa en la sede de Cáritas Morón (García Silva 823). Convocan a la jornada: Caritas Diocesana Morón -UTEP Morón, Hurlingham, Ituzaingo- Municipio de Morón - Municipio de Hurlingham - Pastoral Social de Morón-Sindicato de Canillitas- Defensoría del Pueblo de Ituzaingó- Colegio de Trabajadorxs sociales de Morón.

Adhieren a la convocatoria: CGT Regional Oeste, CTA, SUTEBA Morón-Ituzaingó

Foro por la producción y el trabajo Morón, CGERA, Organización La Infancia, Agrupación 10 de junio en CICOP, Asociación Civil Madre Tierra.