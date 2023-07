El Hospital Posadas y “La Bicicletería” realizarán una jornada de donación de sangre en Ituzaingó

La colecta tendrá lugar el próximo sábado 15 de julio de 9 a 12 en Brandsen 517, y para participar hay que inscribirse previamente.

La Casa Cultural “La Bicicletería” de Ituzaingó y el Banco de Sangre del Hospital Posadas realizarán, el próximo sábado 15 de julio, una jornada de donación de sangre en el distrito. La colecta tendrá lugar de 9 a 12 en el espacio ubicado en Brandsen 517 y para participar hay que pedir un turno al 11 3440-5651.

Los requisitos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buen estado de salud. Además, es necesario descansar por lo menos seis horas la noche anterior a la donación y asistir con Documento Nacional de Identidad (DNI).

También se recomienda desayunar antes de la colecta de sangre y, en caso de haber padecido Covid, dejar pasar diez días desde el alta médica, como así también esperar 72 horas luego de la aplicación de la vacuna contra esta enfermedad. Asimismo, la persona donante no debe haber tenido fiebre o alguna enfermedad en los últimos siete días.

A la hora de donar sangre existen requisitos básicos que es importante tener en cuenta. Crédito: argentina.gob.ar.

Cabe mencionar que hay algunos impedimentos para la donación de sangre que pueden ser temporarios, como un embarazo, parto, operación reciente o haber tenido síntomas de COVID en los últimos 10 días. Asimismo, debe pasar un año desde la realización de tatuajes y perforaciones, como así también relaciones sexuales ocasionales o “de riesgo”.

En tanto, los impedimentos definitivos incluyen las enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, tuberculosis, anemia, hemofilia, úlcera activa, cáncer, trastornos de la coagulación, etc. Además, tener antecedentes de hepatitis C o B, chagas, accidente cerebrovascular, etc, ser usuario de drogas o portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Otras jornadas de donación de sangre en el Oeste

Además de la jornada del próximo sábado en Ituzaingó, en los días previos y posteriores habrá campañas de donación de sangre en otros distritos de la Zona Oeste.

Este martes 11 de julio de 9 a 12, el Banco de Sangre del Hospital Posadas llegará al Colegio Santo Tomás de Aquino, ubicado en Chacabuco 334, en Ramos Mejía. Para participar de esta colecta hay que pedir turnos al 11 2886-9490.

En Merlo habrá una colecta de donación de sangre este miércoles 14 de julio y el domingo 16 de 9 a 12. El primer día, la campaña tendrá lugar en Sagrado Corazón de Jesús (Bolívar 856), mientras que el segundo será en la sede de la Unión Cívica Radical, en Maipú 675. En ambas ocasiones hay que pedir turno al 11 2886-9490.

En tanto, el martes 18 de julio de 9 a 12, la campaña volverá a tener lugar en La Matanza. Esta vez será en el Centro de Comerciantes de San Justo (Entre Ríos 3348) y para participar hay que pedir turno al 11 7365-2460.

El 22 de julio de 9 a 12, el Banco de Sangre visitará el Club Brisas, en Constitución 318, Haedo. (Turnos: 11 2886-9490). Una semana después, el sábado 29, la campaña se desarrollará en el mismo horario pero en la localidad matancera de La Tablada. En este caso, tendrá lugar en la Parroquia San Pantaleón, en Catriel 3941, y se puede reservar un lugar al 11 6047-8103.

Las jornadas de donación de sangre de julio tendrán su cierre el domingo 30 en el Rotary Club de Villa Libertad (Av. Pres. Juan Domingo Perón 5775, Villa Lynch, partido de San Martín). En esta oportunidad, la jornada será de 10 a 13 y para participar hay que pedir turno al 11 2886-9490.

Asimismo, es posible acercarse sin turno al Banco de Sangre del Hospital Posadas (servicio de hemoterapia, piso 1, sector H) de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y sábados de 7:30 a 12. Ante cualquier consulta, contactarse a bancodesangre@hospitalposadas.gov.ar o al (54–11) 2886 9490.