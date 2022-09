El ídolo contemporáneo: tras su reciente retiro, la historia de Damián Akerman y Deportivo Morón

El pasado fin de semana, el Deportivo Morón vivió una jornada más que especial que recordará durante toda su historia. A los 42 años y luego de defender los colores del gallo del oeste durante muchas temporadas, Damián Akerman decidió ponerle fin a su extensa trayectoria profesional. Los reconocimientos y las emociones estuvieron muy presentes en el Nuevo Francisco Urbano. Su familia y sus seres más cercanos acudieron al recinto y, a los nueve minutos de iniciar su partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, fue reemplazado. Frente a esto, vale la pena recordar la obra de uno de los ídolos máximos de este club.

Damián Akerman comenzó su carrera profesional en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, aunque tiempo más tarde debutó en Argentino de Rosario en el año 2000. Su primera etapa en Deportivo Morón y una de las más recordadas por todos se dio en 2003 cuando se proclamó como el máximo anotador del torneo de la Primer B Metropolitana junto al gallito.

En total, el delantero tuvo cinco pasos por esta institución en los cuales supo convertirse en el jugador con más presencias con esta camiseta (430 participaciones) y el máximo goleador histórico (160 tantos). Su momento más destacado se dio en la temporada 2016/2017, cuando logró el tan ansiado campeonato de la Primera B.

“Morón es el club que siempre me abrió las puertas. La primera vez que llegué al club era un desconocido. Rápidamente me adapté y pude hacer goles. Desde ahí se hizo un poco más fácil todo. Morón es el club que me dio la posibilidad para hoy ser Damián Akerman en el fútbol. Es una frase hecha, pero para mí es la realidad. Siento que es mi casa”, reconoció en una reciente entrevista con Olé, Damián Akerman.

En relación a su futuro y pese a no tenerlo tan decidido por estos días, el atacante señaló que desea descansar un buen tiempo de todo lo relacionado con la actividad, aunque no descartó que “en algún momento quiera dirigir o estar ligado a este deporte, si es en el Gallito mucho mejor”.

En épocas en las cuales los futbolistas buscan rápidamente una salida al exterior para poder asegurar su futuro económico, la historia de amor entre Damián Akerman y el Deportivo Morón es un cuento de los que ya no existen. Miles de fanáticos del gallito le trasmitirán su cariño hasta la eternidad.