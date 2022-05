El INDEC informó que los salarios crecieron un 7,4% en marzo

Estudié en la Escuela Superior del Circulo de Periodistas Deportivos. Anteriormente en: -Pelota de Gol y Cronómetro en Cero, en Radio Güemes AM 1050. -ContraGolpe, en Radio General San Martín AM 610. -Sábados de Flojera, en Radio Pública del Oeste FM 89.3. -Ex redactor de contenido del sitio Marketing Fútbol Club. Actualmente en: -Radio En Tránsito FM 93.9. -Diario La Ciudad.