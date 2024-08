El ituzainguense Mito Calandria no formará parte de la FMS-Argentina esta temporada

La lista de confirmados -que cuenta con regresos muy esperados, un traspaso de gran nivel y dos ascendidos- para la nueva temporada de la FMS-Argentina fue anunciada con bombos y platillos. Al momento de revisar la misma, uno pudo encontrarse con nombres como Stuart, Mecha, Klan, Teorema y Larrix, entre otros, pero había un ausente: Mito Calandria.



"Quería comunicarles que este año no voy a formar parte de la FMS-Argentina", comunicó, a través de sus redes sociales, el oriundo de Ituzaingó. Luego de una gran temporada, habiendo conseguido el histórico ascenso y quedando en las sexta colocación en la última temporada de la FMS-Argentina, Mito decidió ponerle una pausa momentánea a su participación en dicha competencia. "Estoy orgulloso y agradecido por el camino recorrido", manifestó.

En este comunicado, Mito agradeció especialmente a sus colegas "por lo compartido" como así también "a todos los que me bancaron en este proceso", remarcó. "Para los que querían verme ahí, sepan que una competencia no nos define", sostuvo el ituzainguense que, tras un gran desempeño durante la última temporada, ahora piensa en el futuro.



El presente lo tiene a este artista urbano -además de su participación como jurado en el Festival Elemental de Ituzaingó- enfocado en su construcción artística/musical y "esto me da el empujón para dar el 100% en estos nuevos caminos", le informó a sus seguidores. "A los que elijan quedarse, les prometo mi mejor versión", aseguró Mito Calandria para finalizar con una incógnita que a más de uno le causa ansiedad: "pronto noticias".

FMS-Argentina 2024: confirmados y nuevos cambios en el formato





En principio, es importante destacar que en esta lista se encuentran tres campeones de FMS: Stuart (FMS Argentina), Teorema (FMS Chile) y Larrix (FMS Argentina y de FMS Internacional). Este listado lo completan Mecha, Klan, Jesse Pungaz, Nasir Catriel, Barto, CTZ y Dybbuk.

Además de las renovaciones en el elenco de competidores, la actual temporada de FMS-Argentina contará con varios cambios en el formato de la competencia. Los mismos están pensados para aumentar la dificultad y favorecer la competitividad en las batallas, buscando aumentar la emoción de cada jornada.



Dichos cambios, que se verán reflejados en las batallas de esta temporada, se podrán observar una vez que de inicio la competencia. Algunos de estos son los siguientes: