El jueves se conoce la sentencia al homicida del pizzero de Villa Las Naciones

¿Vengo a cobrar mi sueldo. No tengo un peso? le dijo Jorge Zágari a su patrón Luis Mieres dueño de la Pizería donde trabajaba en Villa Las Naciones. Zagari reclamaba una deuda de salarios, aguinaldo y vacaciones impagas que hacían imposible su continuidad laboral. Mieres, previa discusión, lo apuñala y con una barreta lo mata de un golpe en la cabeza.

Perpetrado el homicidio, Mieres intenta limpiar la escena del crimen junto a su hijastro y decide enterrar el cuerpo de Zagari en el patio de su casa, cubriendo el lugar con una carpeta de cemento. A posteriori y para despistar, decide llevar el vehículo de la víctima a San Antonio de Padua, lo incendia y lo abandona en el lugar.

Jorge Zagari, el pizzero asesinado en el 2020

La desaparición de Zagari no pasó desapercibida y la policía comienza a atar cabos. Por las cámaras de seguridad de la zona, se puede ver a la camioneta de Mieres una EcoSport negra en el lugar donde se abandona el vehículo Peugeot de la víctima y todo comienza a esclarecerse. Allanan la casa de Mieres, lo detienen y llega la confesión del homicidio.

A los 3 días de su desaparición, el cuerpo de Zagari es encontrado en los fondos de la casa de Mieres y fue reconocido por su sobrina, Florencia, por unas cicatrices.

Los mensajes de afecto en las redes sociales en memoria de Zagari, daban cuenta del impacto que había causado el homicidio en nuestra comunidad: “Que paguen y no salgan nunca más en su puta vida, gordo. Te voy a extrañar una banda, me quedo con todas las anécdotas juntos. Todavía no caigo, no puedo”, escribió Matías, un compañero de trabajo de Jorge.

“No entiendo. ¿Por qué? La concha de su madre, este viejo hijo de puta va a pagar y toda la familia, te lo prometo. Solo me queda recordarte de la mejor manera como el buen compañero que fuiste”.



LA pizzería sobre Pérez Quintana en Villa Las Naciones

El día de la condena:

La audiencia de la condena será el jueves a las 13 con la lectura del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Morón que juzga a Luis Mieres (71) y a su hijastro Martín Silva Albornoz (25), quienes llegaron detenidos por el asesinato de Jorge Daniel Zágari (53).

Fuentes judiciales contaron a Diario La Ciudad que el fiscal Patricio Pagani pidió en su alegato ante los jueces Julia de la Llana, Marcos Lisa y Gabriel Sotelo la pena de prisión perpetua para Mieres por el delito de “homicidio calificado por codicia” y descartó el agravante de la “alevosía” por la que también había llegado acusado.

Además, el representante del Ministerio Público solicitó dos años de prisión para su hijastro por “encubrimiento agravado”.

En tanto, los abogados Martín Meyer y Anabella Zappia, representantes de la familia de la víctima, constituida como particular damnificada, requirieron al TOC 5 perpetua para Mieres por “codicia y alevosía” y 6 años para Silva Albornoz.

Por su parte, la defensa del autor del asesinato pidió que sea encuadrado como un “homicidio simple”, que estipula una pena posible de entre 8 y 25 años de cárcel. En el caso de Silva Albornoz, su abogado adhirió al planteo de la fiscalía y solicitó desestimar lo pedido por el particular damnificado.

Durante tres de días de debate ora pasaron más de 20 testigos entre la médica legista, policías, amigos, familiares y exempleados de la pizzería.