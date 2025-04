El León no pudo volver a rugir de visitante

Ituzaingó perdió ante Mercedes por 1 a 0, y acumuló su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura.



Bajo una tarde soleada, en el comienzo de la fecha 7 del Campeonato de la Primera C, se enfrentaron en el Estadio de la Liga Mercedina, el “Blanquinegro” y el Verde, donde estaba obligado a conseguir los tres puntos, pero no fue una buena jornada para el conjunto del Oeste.



En la primera etapa, el partido fue muy trabado y luchado en el mediocampo, Mercedes dominó las acciones del juego y en una pelota parada encontró un penal. Desde los doce pasos Franco Gatti no falló y convirtió el 1 a 0, resultado que iba a ser definitivo.



De a poco el León se acomodó en el campo de juego llevando al dueño de casa a defenderse. En uno de esos ataques, Facundo Alani cruzó fuerte a Alcides Miranda Moreira y el árbitro Manuel Girett lo expulsó, dejando con diez jugadores al “Blanquinegro”.



Con uno más, Ituzaingó se adelantó en el campo, pero la superioridad le duro poco porque en la última pelota del primer tiempo, fue mal expulsado Juan Fanti tras cortar un ataque prometedor de Martínez. Ambos equipos quedaron con diez jugadores y así se fueron al entretiempo.



Para el segundo tiempo, los dirigidos por Matías De Cicco modificaron el esquema y fue ofensiva de entrada ante el local que se forzó a cerrarse.



Con posesión de pelota y más llegadas, la visita fue más en el complemento, pero careció de ideas y falló en la puntada final.



Sin embargo, el Verde fue en busca del empate por todos los sectores del mediocampo, donde no le salió nada de nada, y se quedó con las manos vacías de Mercedes.

De esta manera, Ituzaingó no pudo volver al triunfo y sumó su tercera derrota consecutiva en la Zona A del Torneo Apertura, donde quedó en la sexta posición con nueve unidades, y se aleja de los primeros puestos del Campeonato.



En la jornada siguiente, el León jugará en el Estadio Carlos Sacaan frente a Leandro N. Alem, en día y horario a confirmar.