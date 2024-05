El León recuperó la sonrisa en José León Suárez

Ituzaingó goleó a Central Ballester por 3 a 0, con tantos de Alcides Miranda Moreira (2) y Ángel Luna, en una gran actuación del conjunto ituzainguense.



En una tarde invernal, se enfrentaron por la fecha 19 del Torneo Apertura de la Primera C, el "Canalla" y el "Verde", que necesitaba sumar de a tres en un reducto muy complicado, pero el resultado fue de manera positiva.



En el primer tiempo, el partido fue muy parejo y trabado en el mediocampo por ambos equipos, donde pasó poco y nada en los primeros 15 minutos, hasta que en el minuto 22, se rompió el cero: una buena asistencia de Alcides Miranda Moreira, de cabeza, habilitó a Ángel Luna, y con un fuerte derechazo, decretó el 1 a 0 parcial para el León.



Sin embargo, los dirigidos por Matías De Cicco no bajaron los brazos, y fue en busca de aumentar la ventaja de dos goles, donde a los 35', el árbitro Ignacio Cuicchi sancionó la pena máxima para Ituzaingó, luego de que el defensor de Ballester, Mauro Rojas, fue expulsado a instancias del juez, por último recurso.



El encargado de patear desde los doce pasos, fue el delantero Miranda Moreira que no perdonó, y puso el 2 a 0.

En la parte complementaria, el Verde aprovechó los espacios que dejó Central Ballester para tratar de sentenciar el resultado final, y lo pudo conseguir nuevamente por el "Paragua", de cabeza, tras un buen centro del ingresado Enzo Ibáñez, le bajó la persiana al partido y fue goleada por 3-0.



Contundente victoria de Ituzaingó en José León Suárez que pudo volver al triunfo, luego de la derrota ante Claypole en la fecha pasada.



Con esta victoria, el León quedó en el puesto 12, con 25 unidades, y en la próxima fecha, el conjunto ituzainguense se enfrentará a Leandro N.Alem, el sábado 1° de junio a las 15:30 hs, buscando otra victoria para quedar entre los primeros cinco puestos del Torneo Apertura, a falta de cinco fechas para la finalización del campeonato.