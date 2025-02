El local de Ituzaingó que prepara una milanesa de dos pisos

La milanesa es mucho más que un plato popular en Argentina: es un verdadero emblema de nuestra gastronomía. Ya sea en un almuerzo familiar, una cena improvisada o un sándwich bien cargado, este clásico ha sabido ganarse un lugar especial en el corazón de l@s argentin@s. Y cuando se trata de innovar con este manjar, algunos lugares se destacan por ir más allá.





En los últimos días, un local de Ituzaingó se convirtió en noticia gastronómica gracias a una creación que sorprendió a propios y extraños: la milanesa de dos pisos. El reconocido influencer @hombremilanesa, conocido por recorrer el país en busca de las mejores milangas, visitó el restaurante Pentos y quedó maravillado con esta novedosa propuesta.





Este bar, que cuenta con sucursales en Castelar, Ituzaingó, Ramos Mejía, Villa Devoto, Colegiales, Monte Grande y Reconquista, lanzó una impresionante milanesa doble que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En el video que el influencer compartió en su cuenta, se puede ver cómo el plato llega a la mesa con una presentación imponente: dos capas de milanesa, separadas por una generosa porción de queso fundido que se estira tentadoramente al cortarla.

Pero la experiencia no termina allí. Bajo las milanesas, se sirve un colchón de papas fritas bien crocantes, que completan este festín calórico. Por encima, una espectacular salsa de tomate casera cubre el plato, aportando el toque ácido y sabroso característico de la versión napolitana. Y para quienes buscan llevar el sabor un paso más allá, se puede optar por sumar fetas de jamón, haciendo que esta milanesa gigante sea aún más irresistible.





Según @hombremilanesa, este plato está pensado para ser compartido entre cuatro personas, aunque seguramente los fanáticos de la milanesa podrán desafiar ese límite y lanzarse a la aventura de terminarla entre menos comensales.





La repercusión del video fue inmediata: miles de comentarios y reacciones celebrando la creatividad del local y, por supuesto, la calidad de esta innovadora milanesa. Para Ituzaingó, la aparición de Pentos en el radar gastronómico nacional no solo es motivo de orgullo, sino también una oportunidad para seguir destacando la variedad y calidad de su oferta culinaria.





Más allá del furor que puede generar una milanesa de dos pisos, esta historia también nos recuerda la importancia de los comercios locales en la identidad de una comunidad. Restaurantes como Pentos no solo ofrecen buena comida, sino que crean espacios de encuentro, generan empleo y contribuyen al dinamismo económico del barrio. Apoyar a estos emprendimientos es una forma de fortalecer el tejido social y mantener viva la tradición gastronómica que tanto nos representa.