Ajustada victoria del Millonario que avanzó a semifinales

Con gol de Facundo Colidio, River derrotó a Colo Colo por 1 a 0 y se clasificó entre los mejores cuatro de la Copa Libertadores.



En el Estadio Más Monumental, se disputó la revancha de los cuartos de final, entre el conjunto riverplatense, y el elenco chileno, donde en la ida, fue empate en uno en Santiago de Chile.



La visita comenzó con avances hacia el área defendida por Armani, pero de a poco fue perdiendo presencia y la pelota, hasta que River se impuso desde el juego para ganar y dominar en el campo del visitante.



Sin embargo, a los 16 minutos de la primera etapa, se rompió el cero: Santiago Simón metió la pelota en el área y de un solo toque en el aire, Facundo Colidio puso el 1 a 0 para el dueño de casa.

Aún con el gol a favor, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo no apretó el acelerador y pisó más el campo rival, aunque sin poder imponerse en el área para estirar la ventaja, además de que el arquero Brayan Cortés tuvo un gran trabajo.



En el segundo tiempo, River nunca pudo imponer su juego. No sufrió en las cercanías de Franco Armani, tampoco dispuso de muchas situaciones de gol como para sentenciar la historia y bajarle la persiana al partido sin tener que llegar con la incertidumbre hasta el pitazo final.



En definitiva, no brilló esta vez, pero cumplió el objetivo, se sacó de encima a un rival molesto y de la mano de Gallardo se instaló otra vez entre los cuatro mejores de América.

De esta manera, el conjunto “Millonario”, que venía de derrotar en el Superclásico ante Boca en La Bombonera, se clasificó a las semifinales, donde enfrentará al ganador de Atlético Mineiro vs Fluminense, encuentro que se jugará hoy a las 19 hs.



Cabe destacar que la Conmebol estipuló que los partidos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores se jueguen entre el martes 22 y el jueves 24 de octubre, mientras que los encuentros de vuelta se van a desarrollar una semana más tarde (entre el 29 y el 31 del mismo mes).