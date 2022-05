El momento de Mathi AyD: El artista de Rafael Castillo que expone su corazón en sus canciones

“Lo que más me inspira es un rejunte de las cosas que me pasan y siento, que luego se transforma en canciones”, confiesa Mathias Samuel Paz, mejor conocido como Mathi AyD, un artista de 18 años oriundo de Rafael Castillo y que se dedica a hacer canciones sentimentales, dentro de un trap no explícito que atrae a miles en las redes sociales.

La Ciudad conversó con Mathi AyD acerca de sus primeros pasos en la música, sus máximos referentes en el género, sus inspiraciones a la hora de componer, y los próximos proyectos que ya se encuentran en estudio.

¿Cómo empezaste en el mundo de la música?

Profesionalmente y grabando en estudios, comencé en 2019. Pero yo hago música desde los seis años, que fue cuando empecé a escribir mis primeras canciones.

En el 2019 saqué un cover, una versión en español de un tema de otro artista, “Ya no más”, y la subí a mis redes. Luego, subí mi primera canción “Tiempo”.

¿Quiénes son tus referentes artísticos?

Sin dudarlo, mi referente e inspiración es Daddy Yankee. Es el artista por el cual, la mayoría, está haciendo reggaetón hoy. Él fue uno de los pioneros del género. También siento que me inspiran mucho Anuel AA, Khea, Rusher King, Duki, un poco de Paulo Londra, del cual me gustan bastante sus letras.

¿Por qué decidiste desarrollarte en este género más ligado al trap/rock?

Sinceramente, estoy muy apegado a un estilo que se conoce más como “sad”, dentro de estos géneros, por una cuestión mía de cómo me siento y la forma en la que expreso mis sentimientos. Por ejemplo, de mi nombre artístico, Mathi AyD, la “A” significa Ansiedad y la “D”, Depresión, que son las razones por las que empecé a hacer música en mi infancia.

Mathi AyD empezó a subir covers en sus redes sociales y, posteriormente, compartió material de propia autoría, atrayendo la atención de miles de jóvenes que se identificaban con sus canciones. Su último tema, “Bipolar”, salió hace pocas semanas.

¿Cuáles son tus inspiraciones a la hora de componer?

Hago mis canciones dentro de un estilo más sentimental y, en ese sentido, lo que más me inspira es un rejunte de las cosas que me pasan y siento, que luego se transforma en canciones.

Yo siempre hice letras acordes a lo que yo sentí, a lo que yo vivencié. Por eso no me pongo a hacer música estilo RKT o Trap más explícito, que es, quizás, lo que más se está escuchando ahora. Simplemente, no son cosas que me identifican como para cantarlas y contarle eso a las personas. No siento que eso sea algo “mío”. Igualmente, me gustaría probar otros géneros, y es algo a lo que estoy abierto, a experimentar en la música, para seguir haciendo lo que me gusta.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Uno de mis próximos proyectos es sacar mi EP el año que viene. Va a ser un álbum que contenga diferentes géneros, no sólo el estilo sad, sino también rock, reggaetón, trap, acústicos. Va a ser un material que experimentará con varios estilos, y se llamará “Ansiedad y Depresión”.

¿Qué le dirías a un artista del conurbano que quiere empezar a mostrar su arte al público?

Yo me considero un artista que aún está “saliendo” a escena. De a poco voy entendiendo cómo son las cosas y me voy enfocando en lo que hago. Y, en ese sentido, le diría que no tenga vergüenza de hacer lo que le gusta, de sacar sus canciones. Si ama hacer música, si ama escribir, componer, tocar un instrumento, que lo haga.

Personalmente, estoy sumamente disponible para brindar la ayuda necesaria a lxs artistas emergentes. Hay que perder el miedo y mostrar lo que unx hace.