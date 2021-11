El Municipio multiplica las reuniones con vecinos en las casas de familia y acelera la gestión

“Hablar con los y las vecinas, escuchar, anotar y resolver los problemas”. Con esa consigna, el Municipio organiza reuniones en los distintos barrios de nuestra ciudad y habla cara a cara con quienes quieran participar u organizarlas.

El pasado viernes 29, jóvenes del Barrio El Pilar se reunieron con el jefe de Gabinete Pablo Descalzo. El objetivo del encuentro fue hablar sobre los espacios y necesidades que tiene la juventud de la zona; además de compartir inquietudes, experiencias y propuestas.

Los principales intereses de lxs jóvenes fueron la inclusión, el trabajo y el ambiente, así como la comunicación con el Municipio y la generación de espacios de participación. La reunión contó con la presencia de integrantes del Grupo Scout Tupahue; la Comunidad Guía Nuestra Señora del Pilar; y la Asociación Autodeterminación e Inclusión, formada por personas con discapacidad intelectual, familiares y amigxs que trabajan por su inserción y participación social, laboral, educativa y comunitaria.

En representación de Autodeterminación e Inclusión, Anabel expresó que “como sociedad tenemos que tomar una decisión de a qué agentes sociales tenemos en cuenta para formarnos como comunidad”. En este sentido, contó que desde la asociación buscan “construir una cooperativa de trabajo de apoyo para el empleo de personas con discapacidad”.

“Ahora Majo empezó a trabajar en el Municipio y da cuenta de que una persona con discapacidad intelectual tiene la posibilidad de cumplir una función específica en un trabajo formal”, compartió sobre una de las jóvenes de la Asociación.

Sin embargo, con la mayoría de las personas con discapacidad no ocurre esto; además de que “si no están institucionalizados no son personas activas para la sociedad, nadie los ve”.

Un interés general por el ambiente y la necesidad de tejer redes

Por su parte, Cynthia, de la Comunidad Guía Nuestra Señora del Pilar contó que el ambiente “es una de las preocupaciones de los jóvenes”. Por este motivo, desde la entidad que representa conformaron una comisión para preparar proyectos relacionados con esa inquietud.

Una de las principales inquietudes de lxs jóvenes fue la forma de generar redes entre las diferentes organizaciones, lxs vecinxs y el Municipio.

De esta forma, la Escuela Nuestra Señora del Pilar (Paso de los Libres 700), en donde funciona la Comunidad Guía, se transformó en un punto de acopio de ecobotellas. Para esto, articularon con la Cooperativa La Muchachita de Los Toldos.

“Nos pareció muy importante esto de trabajar con ellos, también habíamos hablado con Ituzaingó es Ambiente. Es una cuestión de hacer redes para que también los chicos, los niños, jóvenes, conozcan todo lo que se está trabajando, ya sea desde el gobierno, ya sea desde los vecinos, lo que sea” expresó.

En la misma línea, Anabel hizo hincapié en “cómo las organizaciones sociales logran armar esa red y que muchas veces desde la estructura municipal cuesta muchísimo”. En este sentido, propuso “ver de qué manera podemos gestionar espacios de comunicación y articulación entre las distintas secretarias y direcciones”.

Espacios de participación genuina

Dado que una de las motivaciones del encuentro fue apoyar la participación ciudadana de lxs jóvenes, Pablo Descalzo manifestó la intención de crear “un espacio de discusión, de intercambio, de debate; y que sea un espacio que además de vez en cuando nos pegue un tirón de orejas por las decisiones que uno va tomando”.

En este sentido, tras más de un año de pandemia en el que la vida social, laboral y educativa mutaron a la virtualidad, lxs jóvenes expresaron la necesidad de retomar los espacios de encuentro presenciales.

Enzo, del Grupo Scout Tupahue, hizo hincapié en “ver qué contenido está buscando el pibe”. Así, teniendo en cuenta sus intereses poder “establecer un espacio o área de comunicación. Poder formar esos pibes, capacitarlos con herramientas comunicacionales, y poder armar un canal que sea destinado para los pibes por los pibes, donde se les de esa información que está haciendo el Municipio”.

En la misma línea, Matías, contó cómo se manejan en el Grupo Scout Tupahue: “Todo lo que hacemos en los grupos scouts sale de los jóvenes, nada proponemos nosotros. Lo que hacemos siempre es lo que llamamos búsqueda de intereses. De los 7 a los 21 años les preguntamos a los pibes qué es lo que quieren hacer, y hacemos lo que ellos quieren”.

Es por eso que planteó que desde la Dirección de Juventud “haga esa búsqueda de intereses”; buscando la forma de llegar a “gente que no se acerque a eso. Porque siempre que se convoca a jóvenes quiénes van, los de la militancia, los del Envión, los que ya más o menos están medio enganchados, pero gente que está fuera del sistema por así decirlo, esa gente también tiene algo interesante que aportar”.