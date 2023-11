El orgullo está en Ituzaingó: Todo sobre la primera “Plaza del Orgullo” del distrito

“Hoy somos muchas y muches les activistas que nos construimos con otra mirada desde lo barrial, con una mirada integral de lo que sucede en cada espacio y en cada territorio. Eso nos pone y nos construye con una mirada más diversa e integradora”, sostienen desde la comisión organizadora del Orgullo en Ituzaingó, la iniciativa que propone visibilizar a la comunidad LGBT+ en el oeste a partir de la gestación de una “Plaza del Orgullo” en el distrito.

El proyecto conurbano está formado por organizaciones LGTTBIQNB +, organizaciones transfeministas y autoconvocades que, con una fuerte identidad política y territorial, apuestan a la visibilización de las disidencias por fuera de la cuestión céntrica de Capital Federal.

Este domingo 3 de diciembre a las 16, la comisión organizadora del Orgullo en Ituzaingó inaugurará la nueva “Plaza del Orgullo” con un festival a realizarse en la Plaza 20 de febrero (Las Heras y Zufriategui, Ituzaingó norte) que contará con la presencia de artistas, música, baile, una radio y una feria de emprendimientos.

La Ciudad conversó con lxs integrantes de la comisión organizadora del Orgullo en Ituzaingó acerca del proyecto de la Plaza del Orgullo, los desafíos para la comunidad ante el avance de la derecha y la importancia de reivindicar una identidad disidente y conurbana.

¿Cuáles fueron las premisas que lxs incentivaron a organizar la primera Plaza del Orgullo en Ituzaingó?

Uno de los ejes más importantes para gestar la organización de esta plaza es claramente la visibilización, el hecho de decir, como tortas, travas, maricas, no binaries y más: “Aquí estamos, existimos y resistimos”. A la vez, queríamos crear un primer espacio en dónde encontrarnos y conocernos todas aquellas personas de la comunidad LGBTTINB+ quienes, como actores y actrices territoriales, también somos personas políticas que venimos a mostrarles a esas mariquitas, tortitas, travitas que no están en soledad, acá estamos y somos muches.

Por eso mismo, también es importante tomar esto como un hecho histórico para este territorio, así como un hecho político que grita: “Nuestros derechos también deben respetarse”.

¿Cómo ven a las disidencias en el conurbano? ¿Y el activismo LGBT+?

Hablar de “disidencias” es hablar de todas las personas, hasta dentro del mismo feminismo se refleja, ya que la mayoría estamos y somos parte de un feminismo disidente y popular. Decir “disidencias” para hablar de Lesbianas, Travestis, Trans, No Binaries, Instersexuales, Maricas y más es quitarnos identidad, una identidad política y social. Somos todes, de una forma, “diverses” y “disidentes” al sistema hegemónico de dominación patriarcal.

Ese falso genérico es algo que, en cada barrio, en cada esquina y en cada lucha reivindicamos con nuestra identidad originaria, conurbana y que cada vez se descentraliza más de la instalada en la mirada capitalista y centralista de la CABA. Hoy somos muchas y muches les activistas que nos construimos con otra mirada desde lo barrial, con una mirada integral de lo que sucede en cada espacio y en cada territorio. Eso nos pone y nos construye con una mirada más diversa e integradora fuera del clasismo, ya que en su mayoría somos activistas en defensa de los Derechos Humanos, porque creemos que los derechos LGBTTINB+ son transversales a todo.

Asimismo, no podemos reducirnos solo a lo LGBTTINB+, ya que también nos atraviesan les pibis del barrio que consumen paco, les vecines que atraviesan alguna situación de violencia por motivos de género, las personas con alguna discapacidad, les adolescentes que buscan métodos seguros. Nuestra lucha y nuestro orgullo es transversal en todo y para todes.

Luego de la multitudinaria Marcha del orgullo de este año, en la que participaron alrededor de 1.700.000 personas, ¿cuáles creen que son los próximos desafíos para la comunidad? ¿Y específicamente en el conurbano y la zona oeste?

La lucha que hoy está más presente y, sobre todo, estamos enfrentando es poder mantener nuestros derechos y decir “ni un paso atrás”. Cómo se mencionó anteriormente, también somos personas políticas, nuestras luchas y nuestro orgullo es una respuesta política a las necesidades de personas que son invisibilizadas y vulneradas por la identidad, por su orientación sexual o el solo hecho de existir. También estamos reclamando, a nivel nacional y en cada territorio, por nuestras compañeras adultas mayores travestis y trans.

Estamos militando fuertemente a nivel nacional por una reparación histórica. Estamos acompañando el proyecto de Ley Reconocer es Reparar, presentado por la Diputada Nacional Mónica Macha, una deuda que tenemos, no solo con aquellas travas que nos allanaron el camino, sino también con el legado que nos dejó la querida Lohana Berkins antes de su partida.

También estamos necesitando el efectivo cumplimiento de la Educación Sexual Integral en todos los establecimientos educativos, una ESI con perspectiva de género y que de visibilidad a nuestras existencias. Necesitamos que se respete la identidad de niñeces y adolescencias, como el efectivo y real cumplimiento de las leyes, tanto nacional como provincial, de Cupo e inclusión laboral travesti trans. Entre otras urgencias, una salud integral, sin patologización y libre de discriminación.

¿Cómo ven el panorama político actual ante el avance de la derecha?

Frente al cuadro político que tenemos, vemos claramente dos caminos: Un retorno a la clandestinidad y marginalidad, o mantener nuestros derechos. Por eso, hoy más que nunca decimos que el orgullo es con nuestros derechos. Derechos sí, derecha, nunca más. Por todo lo que nos costó, seguimos siendo parte también de una historia, donde tenemos a 400 compañeres dentro de los 30.000 desaparecides que eran personas de la comunidad donde, en los centros clandestinos de detención de la dictadura, expresar una orientación distinta de la heteronormativa era una causal de ensañamiento en las torturas y de muerte.

Por eso, hoy más que nunca, nos plantamos con Dignidad, Resistencia, Lucha y sobre todo con Amor a decirles “al calabozo y al clóset, nunca más.”

“Creemos que la mejor manera de seguir defendiendo los derechos alcanzados es salir a militar, a hacerse visible, a discutir sin violencia y con hechos. La responsabilidad no solo es nuestra, sino de todas las personas.” Comisión organizadora del Orgullo en Ituzaingó acerca de los desafíos de la comunidad en la actualidad.

¿Cómo pueden las personas de la comunidad LGBT+ combatir a la derecha y defender los derechos conquistados?

Honestamente, creemos que no hemos conquistado nada. Somos un orgullo descolonizador, que abraza a los pueblos originarios y la lucha colectiva. Por eso no hablamos de “conquistas”. Creemos que la mejor manera de seguir defendiendo los derechos alcanzados es salir a militar, a hacerse visible, a discutir sin violencia y con hechos. La responsabilidad no solo es nuestra, sino de todas las personas. Hoy podemos saber que, gracias al cupo laboral travesti trans, tenemos más compañeras trabajando y teniendo una mejor calidad de vida, que hace unos años atrás estaban expuestas a todas las violencias por el sistema prostituyente en una esquina. Hoy podemos ver a dos lesbianas criando libremente a une hije, porque sabemos que existe la Ley de Fertilidad Asistida, una gran lucha de nuestra comunidad que pocos conocen y, gracias a ella, muchas familias heterosexuales a su vez gozan ese mismo derecho.

También sabemos que, gracias a la Ley de Identidad de Género, hoy existen niñeces que pueden vivir su vida plena, en familia y reduciendo la depresión infantil. Por eso, es importante entender que este orgullo es una construcción colectiva, donde cada persona no solo transforma algo en lo personal, sino que eso se traslada y contagia en lo social, esto va permitiendo creer y querer salir adelante. Muchas de nuestras historias de vida ayudaron a pibes y pibas a salir adelante, y no hablamos solo de juventudes LGBTTINB+. Por eso, este Orgullo es de todas, todes, todos.

Este domingo 3 a las 16 se realizará el festival “Plaza del Orgullo” en la Plaza 20 de febrero (Las Heras y Zufriategui, Ituzaingó norte) con entrada libre y gratuita.