El otoño en Argentina se verá alterado: Se vienen altas temperaturas, tormentas y granizo

Luego de haber atravesado el marzo más frío de la últimas décadas, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan temperaturas elevadas para este otoño. Este fenómeno climático comenzaría el 25 de abril y luego continuaría con granizo en algunas regiones del país.

Lo cierto es que el Pronostico Climático Trimestral (PCT), señaló la probabilidad de temperaturas normales o superior a las normales para el oeste patagónico. Lo mismo corre para la franja central del país. En la provincia de Buenos Aires se esperan tormentas junto a intensas ráfagas de viento, que podrían terminar en granizo.

“Los modelos muestran que la ola de calor recaería en Formosa y Chaco, casi con seguridad, pero se podría extender a Santa Fe, Corrientes y otras provincias del noreste”, le manifestó Alpio Acosta, climatólogo e Investigador del Instituto Antártico Argentino, a La Nación. “No creo que llegue a afectar a Buenos Aires”, agregó.

Por otra parte Mauricio Saldivar, meteorólogo especialista en sistemas de alerta temprana, le señaló al mismo medio que “en algunos sectores de la Argentina, después de esta ola de calor podría estar seguida por una ola de aire frío”. Otros organismos como el Sistema Global de Predicción indican que estas anomalías “no serán tan marcadas”, aclaró el meteorólogo.

Unseasonal heat waves in the Southern Hemisphere:Australia,New Zealand,South Africa and next…South America ! A brutal and record heat wave is looming in North Argentina and Paraguay.Temperatures might rise >40C with nights near 30C after collapsing afterwards. Stay tuned. pic.twitter.com/mkYGpcHXUl