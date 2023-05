El Palomar: le disparan a una mujer para robarle y se salva de milagro

Eran las 15.43 del viernes, cuando Alejandra, una mujer dedicada a reciclar muebles para la reventa en El Palomar, llegaba en su vehículo a su casa de la calle Pampa y Misiones, pocas cuadras de la Base Aérea. cuando lo estaciona en la vereda, dos delincuentes se le abalanzan con la intención de robarle el vehículo.

La mujer, al ver que estaba siendo victima del robo, da marcha atrás y pretende escapar. En ese momento, recibe un disparo que entra por el vidrio del asiento del acompañante y da en la cabecera de su asiento, salvando milagrosamente su vida.

“Salvé mi vida de milagro. Yo estaba estacionando el auto en la vereda como todos los días, llegaron estos asesinos como yo los califico y no me mataron de milagros”, dijo la mujer Diario La Ciudad.

“Se bajaron de la camioneta dos chicos y uno me apunto directamente cuando estaba dando marcha atrás y me tiró. Yo vi que estiró sus brazos y me tiró a matar. No pudieron robarme el auto y la bronca de ellos hizo que actuaran así. Estoy viva de milagro y no es la primera vez que me roban. La inseguridad en la zona es de todo los días”, finalizó Alejandra.

Los delincuentes se dieron a la fuga sin poder lograr el robo. Las fuentes policiales consultadas por el Diario contaron que los delincuentes siguieron con su raid delictivo y robaron otra camioneta, dejando abandonada la camioneta en la que fugaban.

La intervención directa fue llevada por la Comisaría 6ta de El Palomar, con la intervención judicial de la fiscalía de turno de Morón.

Por Ramón González