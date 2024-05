El PAMI está evaluando dehacerse del Hospital de Ituzaingó

La noticia cayó como una bomba, ayer por la tarde el portal La Política Online, informó que hay conversaciones reservadas entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires para traspasar la administración del Hospital del Bicentenario ubicado en nuestra ciudad, a la orbita provincial. Estas conversaciones, asegura el portal, están encabezadas por el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo.



La decisión, como tantas otras que toma el gobierno de Javier Milei, está en sintonía con bajar los gastos del PAMI y poco a poco desfinanciar los organismos estatales que brindan servicios a a población. " El estado es una organización criminal violenta que se financia mediante una coacción llamada impuestos". reitera el presidente en las entrevistas que brinda a los medios. La motosierra llegó al PAMI y comienza por los hospitales, al parecer.

Lo que se sabe

La idea del gobierno nacional es traspasarle los 7 hospitales del Bicentenario a la Provincia que para los administre, uno de ellos es el de Ituzaingó.



"En La Plata confirman las conversaciones con Nación, pero aseguran que no existen avances concretos. Aclaran que un eventual traspaso de estos hospitales no sería un trámite sencillo toda vez que deberían modificarse leyes y significaría para las arcas bonaerenses un costo complejo de sostener con los años. Además, destacan que los trabajadores de Nación y la provincia están en diferentes regímenes laborales." asegura la nota .



"Aun así, desde el gobierno provincial aseguran que no hay chances de que esos hospitales dejen de funcionar. "Son hospitales muy importantes, de altísima complejidad, así que hay que sostenerlos como sea", dicen en La Plata.



Hoy el hospital de Ituzaingó es diferente a los otros hospitales, afirma un dirigente local , "el nuestro es propiedad del PAMI y en los otros la Provincia participa de una administración compartida mediante el sistema SAMIC en donde existe un Consejo de Administración con autoridades Nacionales, provinciales y Municipales. Sería mucho más complejo porque hay que reformar leyes para el traspaso, pero todo es posible".



Consultadas las autoridades municipales sobre el tema, aseguraron que no están al tanto de las conversaciones.



A muy poco de haberse terminado el hospital y con sus 6 quirófanos, sus 150 camas de internación, con una de las salas de terapia intensiva más avanzadas de la región y con más de 30 consultorios externos, nuestro hospital empieza a recorrer con este gobierno, un sinuoso y peligroso sendero de desfinanciamiento.