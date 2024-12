El paraíso de la carne está en Ituzaingó

Cuando hablamos de la buena carne, l@s argentin@s sabemos que es casi una cuestión de orgullo nacional. Y ahora, Ituzaingó tiene un nuevo motivo para lucirse: el restaurante Malcriado Fuegos y Vinos, en Parque Leloir, fue recomendado recientemente por el reconocido influencer gastronómico @matiaspolicano, quien no dudó en catalogarlo como un lugar único para los amantes de la carne.





Ubicado en Martín Fierro 3248, este restaurante combina la tradición de la cocina al fuego con un estilo moderno y acogedor. Detrás de esta experiencia culinaria está el chef y creador del espacio, Marcelo Gil, quien se encargó de diseñar un lugar donde cada detalle está pensado para que quienes lo visiten disfruten al máximo.





Lo que distingue a Malcriado es su especialización en carnes con tres tipos de cocción diferentes, cada una con su propio encanto: platos al disco (ideales para quienes buscan sabores profundos y bien integrados), cortes a la parrilla (la clásica experiencia argentina, con maderas seleccionadas que aportan un toque especial, o preparaciones en horno de barro (una técnica que brinda texturas suaves y sabores únicos, perfectos para quienes quieren algo diferente).

La variedad de opciones asegura que cada comensal encuentre un plato que le conquiste el paladar, desde cortes tradicionales hasta propuestas más innovadoras.





Para acompañar los manjares de la carta, Malcriado cuenta con una impresionante selección de vinos. Según @matiaspolicano, uno de los puntos fuertes es que, además de ofrecer botellas completas, tienen una gran variedad de vinos por copa, ideal para quienes quieren probar algo nuevo sin comprometerse a una botella entera.





Por otro lado, el restaurante también brilla en su oferta de tragos, incluyendo opciones preparadas con vino, que se destacan por su originalidad y sabor. Es la combinación perfecta para quienes buscan una experiencia más relajada y divertida.





Con miles de seguidores en sus redes sociales, @matiaspolicano es una referencia indiscutida en la escena gastronómica. Sus recomendaciones son siempre bien recibidas, y esta vez no fue la excepción. Su reseña de Malcriado no solo destacó la calidad de la comida y el servicio, sino también el ambiente cálido y cuidado que ofrece el restaurante.





La recomendación de @matiaspolicano no solo pone a Malcriado en el mapa de los restaurantes imperdibles, sino que también consolida a Parque Leloir como un polo gastronómico en constante expansión. Este rincón de Ituzaingó se ha convertido en un destino clave para quienes buscan excelentes propuestas culinarias sin alejarse demasiado de la ciudad.