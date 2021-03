El piloto Matías Rossi se ausentará en el Súper TC2000

A través de sus redes sociales, el piloto del Toyota Gazoo Racing anunció que no estará presente en la competencia, tras dar positivo de COVID-19.

Matías Rossi dio positivo de Coronavirus y se perderá la segunda jornada del torneo 2021 del Súper TC2000 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. De esta manera será reemplazado por Nicolás Moscardini este fin de semana.

El piloto de Toyota, que ganó la primera competencia clasificatoria el sábado pasado, comenzó a presentar leves síntomas en la mañana del viernes y un poco de fiebre.

Nicolás Moscardini reemplazará a Matías Rossi en el Gálvez 👇🏽 — Súper TC2000 (@SuperTC2000) March 19, 2021

Pedro Bressi, médico de la categoría, se acercó a su domicilio y constataron que el “Misil” era positivo de Covid.

“Quería contarles que di positivo de Covid. Hoy empecé con síntomas leves, y tengo un poco de fiebre y dolor de cabeza. No perdí el olfato ni tengo dolor de garganta. Quiero agradecer a Pedro Bressi y la AAV que hace un ratito vinieron a casa. Lamentablemente me pierdo la carrera de Súper TC2000“, señaló Rossi en un vídeo que difundió en sus redes sociales.

Por su parte, Moscardini contó sus sensaciones tras la oportunidad que se le presenta. “Realmente lamento mucho lo de Matías (Rossi) porque me hubiese gustado hacerlo en mi momento y no por esta situación. Pero estoy muy feliz de subirme tan rápido al auto, cuando me estaba preparando para el 10 de abril. Así que estoy listo para hacerlo y tengo muchas ganas, ojalá que pueda funcionar bien y no cometer errores para dejar el auto lo más entero posible”, expresó.