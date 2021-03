El presidente estuvo en Ituzaingó y celebró el récord de personas vacunadas hoy

El Presidente Alberto Fernandez recorrió hoy el Hospital del Bicentenario y destacó que la campaña de inmunización contra el coronavirus haya superado el millón de personas. En el acto junto al gobernador Axel Kicillof, cuestionó a la oposición por “querer hacerle creer a la gente que la vacuna era peor que el virus” Covid-19 y advirtió que no se callará sobre “como han destruido la salud pública” durante la anterior gestión de Cambiemos.

Al inicio del acto, el Monitor Público de Vacunación mostraba que la campaña había superado ampliamente el millón de vacunados contra el coronavirus, 1.357.596 dosis aplicadas-, lo que fue celebrado por el primer mandatario, que estuvo acompañado por el gobernador, el intendente Albeto Descalzo, la titular del PAMI, Luana Volnovich

“No voy a callarme sobre cómo han destruido la salud pública. Ahora hay cola de gente que quiere vacunarse y, si no estuviera este hospital, no sabrían dónde hacerlo”, aseveró el mandatario, que remarcó que “nadie quiere más” que él “la unidad de los argentinos y que la grieta se cierre”, pero advirtió: “No me pidan ser cómplice de la crueldad de lo que han hecho”, remató.

Durante su discurso, Fernández indicó que “los agoreros de siempre junto a algunos medios que se sumaron le quisieron hacer creer a la gente que la vacuna era peor que el virus porque le estábamos inoculando veneno”.

En esa línea, aseguró que en la campaña de “difamación” que hizo la oposición contra la vacuna rusa Sputnik V “se dijeron barrabasadas” que “lograron asustar a mucha gente” al mismo tiempo que lamentó que varios funcionarios públicos, incluidos el presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner, terminaron “en un listado de vacunados VIP, cuando lo único que hicimos fue terminar con la difamación que decía que no era confiable la vacuna”.

Sin nombrar al expresidente Mauricio Macri ni a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Fernández criticó la política sanitaria de Juntos por el Cambio al recordar que “en la provincia de Buenos Aires hubo alguien -Vidal- que dijo, como compromiso, que nunca más se iba a construir un hospital”.