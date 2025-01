El primer calor del año dejó a 95 mil usuarios sin luz en el AMBA

La tormenta del 1 de enero y la falta de inversión en el área de distribución de energía, afectaron este miércoles al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocaron cortes de energía que dejaron sin suministro eléctrico a más de 95.000 usuarios, según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Las distribuidoras Edesur y Edenor trabajan en la restitución del servicio, aunque los residentes denuncian demoras y falta de comunicación por parte de las empresas.



Edesur reportó problemas en los barrios porteños de Balvanera, Monte Castro y Nueva Pompeya, mientras que en la Provincia de Buenos Aires, los cortes se concentraron en Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. Zonas específicas como Mármol, Rafael Calzada, Villa Domínico e Ingeniero Budge resultaron particularmente afectadas. San Vicente y su localidad de Domselaar también registraron interrupciones significativas.



Por su parte, Edenor informó fallas en barrios de la Ciudad de Buenos Aires como Palermo, Belgrano y Recoleta, así como en municipios del conurbano bonaerense, entre ellos Moreno, Merlo, Ituzaingó, La Matanza, Escobar, General Rodríguez y San Fernando. Barrios como La Reja, Moreno Centro, San Alberto y Villa Luzuriaga figuran entre los más afectados.



Los especialistas aseguran que las líneas de transmisión no soportan una lluvia intensa. El sistema eléctrico se fragmenta en generación, transporte y distribución. El segmento de generación es el más rentable porque, a diferencia de transporte y distribución, no se trata de una tarifa regulada sino que el precio lo fija el mercado.



Con esto se entiende que la industria muestre mayor interés en aumentar la generación, sobre todo en renovables, porque tienen prioridad de ingreso al sistema y el costo más alto por watts producidos. No ocurre lo mismo con transporte y distribución, donde la desinversión se profundiza con el correr de los años.



El contexto climático jugó un papel determinante en esta crisis. Las tormentas severas, con fuertes vientos y lluvias intensas, complicaron las reparaciones y la normalización del servicio. Las empresas aseguraron que las tareas se intensificarán en las próximas horas para devolver la electricidad a todos los afectados. Sin embargo, la situación evidencia la fragilidad del sistema eléctrico en el AMBA, especialmente ante eventos climáticos extremos.

Que zonas siguen sin luz hoy a la mañana

En la zona norte, San Miguel era uno de los municipios más afectados. En la localidad de Bella Vista se reportaban 847 usuarios sin luz.



Algo similar se daba en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, donde había 505 usuarios afectados y no tenían suministro eléctrico.



San Fernando fue otro de los municipios más afectados, particularmente en la zona del Delta, segunda sección, con casi 300 usuarios de Edenor sin luz a este jueves.



También se registraban algunas Interrupciones en el Servicio de Baja Tensión, sobre todo en los partidos de Moreno, La Matanza y Malvinas Argentinas.



En total, 7.202 usuarios de Edesur y 3560 de Edenor, permanecían sin luz este jueves por la mañana.