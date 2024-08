El rapero moronense Poly A.K.A Ammiel lanzó un tema contra el presidente

"Estoy haciendo de Uber hasta que me salga algo, pero todo lo que gano se va en la nafta que cargo", se puede escuchar en una de las primeras estrofas de "Mi Ley". Este tema de Poly A.K.A Ammiel es una crítica tanto a las políticas que lleva adelante el gobierno nacional como hacia el silencio de los propios raperos ante estos hechos.



En una entrevista con Fulanos, programa que se emite por Radio Kamikaze, Pablo Domato -más conocido artísticamente como Poly A.K.A Ammiel- brindó algunos detalles sobre su nuevo tema: "El tema se llama 'Mi Ley' y va a formar parte del disco que estoy armando que se llama 'Des-ampliado', es un álbum de 14 temas", comentó el artista.

"Me dijeron que tenía que estudiar para ser alguien en la vida, pero el presupuesto de la educación se desinfla" y "para que quieren a las universidades bien arriba, si un twittero profesional tiene un sueldo de siete cifras", son otras de las rimas con las que el moronense Pablo Domato interpela al público con sus críticas hacia las políticas que se vienen implementando en el gobierno de La Libertad Avanza.



Pero este tema no únicamente juicios valorativos y reseñas de políticas de estado del actual gobierno nacional sino que, además, hay mucha crítica hacia los raperos y a la falta de posicionamiento de este sector. "Veo que los raperos se ofenden mucho en X (ex Twitter) con la derecha, pero no escucho temas sobre esto y de hecho hago una crítica hacia los mismos raperos cuando digo que los veo más preocupados por el ascenso de la FMS pero no por lo que pasa en el país", remarcó Poly A.K.A Ammiel.



Es importante recordar que, como muchos otros raperos de zona oeste, Poly comenzó haciendo freestyle en los escalones de la Plaza del Libertador Gral. San Martín de Morón: "ahí estaba la ranchada". Ahí se iniciaron las competencias en zona oeste, como respuesta al Halabalusa -competencia en la que Poly se coronó en 2016 y que se realizaba en zona sur- y que fue cuna de muchos raperos.



En su análisis dejó de un lado a "los pibes que hacen RKT o trap" ya que -según expresó Poly, en su entrevista con el programa Fulanos- la música de ellos está volcada a otra cosa. "Pero los que hacemos boombap, o sea el rap '90 de toda la vida, hoy están haciendo puro tema de ego", reflexionó. En esa línea, invitó a dejar un poco de lado la cuestión del ego del rapero y "aportar algo, ya que el rap nació de esto, de la crítica social y de las minorías justamente luchando contra gobierno opresores", sentenció.