El regreso de ABBA: concierto virtual y las nuevas canciones… 40 años después

Tras casi cuatro décadas de haberse separado, los integrantes del cuarteto pop sueco ABBA sorprendió a sus fanáticos al anunciar su regreso y lo harán con un nuevo disco y conciertos virtuales que utilizará hologramas de la versión joven de sus miembros, que ahora son mayores.

El nuevo álbum ha sido titulado Abba Voyage (“El viaje de Abba”) y saldrá al público el próximo 5 de noviembre, explicaron en una rueda de prensa transmitida este jueves a nivel mundial. La idea original cuando se reunieron fue grabar un par de temas musicales, contaron los integrantes del cuarteto que se separó en 1982, pero terminaron grabando 10 canciones y organizando un espectáculo, pero no uno cualquiera, uno que busca sorprender por el uso de la tecnología.

ABBA, es un grupo de pop formado en Estocolmo en 1972, y su nombre es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid).​

“Al principio eran solo dos canciones y luego dijimos: ‘Bueno, tal vez deberíamos hacer algunas más'”, dijo Benny Andersson en una conferencia de prensa transmitida a nivel mundial el jueves.

¡Y lo hicieron! Primero grabaron dos canciones en 2018 cuando anunciaron por primera vez su vuelta al estudio, pero estas nunca habían sido difundidas, hasta ahora. Las canciones son “I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down” y ya desde las redes sociales los seguidores aplauden el regreso, porque comentan que siguen teniendo el sonido ABBA.

Aquí las nuevas canciones y algunas de las críticas que han recibido:

“I still have faith in you‘ es una gran balada, una oda entusiasta a la amistad y la lealtad duraderas y claramente una metáfora del reencuentro de esta semana. Se abre con cuerdas orquestales y el motivo melodioso del piano de Andersson, y fluye y fluye a medida que más instrumentos entran gradualmente. Al final, tenemos la batería, la guitarra y los metales fuertes, y las notas altas de Agnetha y Anni-Frid, con un alcance y poder aparentemente intactos por el paso del tiempo”, Daily Mail.

«‘I Still Have Faith in You’ y ‘Don’t Shut Me Down‘, los dos primeros sencillos lanzados del próximo álbum de ABBA, ‘Voyage’, demuestran que el tiempo pasa, pero ABBA nunca pasa de moda. ‘Don’t Shut Me Down’ se abre con el sonido de un arpa y cuerdas. ¡Ah, y ese piano! En un ritmo de boogie que se estremece deliciosamente contra una línea de bajo que retumba y sintetizadores estelares. ¿ABBA envejece? Quizás sus voces tengan ese toque más maduro, pero eso podemos aceptarlo. Que espléndido tenerlos de vuelta», The Independen.