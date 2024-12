El restaurante de Ituzaingó con sala de cine para niñ@s

Restaurante con cine 📍Me vine a conocer @ramyituzaingo, Juncal 201- Esquina Mansilla. Cuando vi el local en persona me impactó, ni bien vi el sector de juegos dije este video tiene que venir por acá. Lugar súper amplio, muchas mesas. Cuando fui estaban festejando un casamiento en el piso de arriba. El sector de juegos siempre tiene una chica que cuida a los nenes, a veces les pintan la cara. Pero lo que más me llamó la atención fue el mini cine que tienen una locura!!!! Precio-calidad yo creo que está muy bien, un lugar ideal para ir con los nenes y no preocuparse por si se golpean o ir a ver con quien están jugando. También es ideal para ir con amigos, los platos son enooooormes y entre varios vas a ahorrar bastante y comer bien. Precios: Milanesa cheddar Premium Mediana (para mi comen fácil cuatro) $25.000 Pizzanesa (para mi comen cuatro también) $25.000 Canelones grandes $17.000 (para mi comen tres) Rabas $9.900 Pizza grande a la piedra $16.500 Copa helada Ramy $17.000 Flan $3.500 Budín de pan $3.500 #milanesa #bodegon #restaurante #comida #milanga #barato #juegos #niños #food