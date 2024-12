El restaurante natural de Ituzaingó que se viralizó en las redes

En las últimas horas, el restaurante Gronn House, ubicado en el corazón de Parque Leloir, se convirtió en el centro de atención en las redes sociales gracias a una reseña de la influencer gastronómica @comer.ba. Este espacio, conocido por su cálido ambiente y su propuesta de comida natural, sorprendió por la calidad y creatividad de sus platos.





La experiencia gastronómica comenzó con una burrata acompañada de tomates confitados y polvo de aceitunas, un plato que destacó por su frescura y sabor único. También sobresalen los nachos caseros como una opción ideal para quienes prefieren algo más casual y crujiente.





Para el plato principal, @comer.ba recomendó el lomo con salsa de champiñones, subrayando que l@s comensales pueden elegir el punto de cocción de la carne, un detalle que demuestra la atención personalizada del restaurante. Además, otra opción destacada es el salmón, ideal para quienes buscan una alternativa ligera y saludable.

El postre fue un punto culminante de la experiencia: una cheesecake de pistacho que sorprendió no solo por su exquisito sabor, sino también por su tamaño, algo poco común en la zona oeste. Este detalle fue especialmente elogiado, posicionando a Gronn House como un lugar que combina innovación culinaria con generosidad en las porciones.





Gronn House no es solo un restaurante, es un lugar donde el diseño y la gastronomía se unen para crear una experiencia única. Su ambiente cálido y relajado, rodeado de la naturaleza característica de Parque Leloir, lo convierten en un espacio perfecto para compartir momentos con amigos, en pareja o en familia.





La viralización de la reseña no solo puso de relieve la calidad de los platos, sino también la propuesta integral del restaurante: un menú versátil que se adapta a diferentes preferencias, un servicio atento y un entorno que invita a quedarse.





Con su reciente salto a la popularidad en redes sociales, Gronn House promete convertirse en un referente de la gastronomía natural en Ituzaingó y en toda la región oeste. No caben dudas de que es una opción ideal para tod@s aquell@s que buscan disfrutar de una experiencia culinaria única.