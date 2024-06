El Verde cayó en Valentín Alsina

Ituzaingó perdió ante Victoriano Arenas por 1 a 0 y no pudo seguir escalando en la tabla de posiciones. En la próxima, recibe a Centro Español.



En una tarde primaveral, se enfrentaron por la fecha 21 del Torneo Apertura de la Primera C, el "CAVA" y el "León" que necesitaba conseguir un triunfo para estar entre los primeros ocho puestos del Campeonato, pero nada de eso sucedió.



El primer tiempo estuvo muy trabado y luchado en el mediocampo, donde Victoriano Arenas fue más que Ituzaingó, que se encontró inconexo en el juego asociado.



En el minuto 23, un blooper del arquero local, encontró al delantero Alcides Miranda Moreira para romper la paridad, pero erró un gol increíble, lo que hubiera sido la apertura del marcador para el Verde, y de esa forma, ambos equipos se fueron al entretiempo con pardas en cero.



Sin embargo, en la parte complementaria, los dirigidos por Matías De Cicco salieron con otra actitud para llevarse el triunfo, generó muchas situaciones para convertir, pero como dice el refrán: "Los goles que no se hacen en un arco, se hacen en otro".



Eso permitió al CAVA, que estuvo con diez jugadores, tras la expulsión de Ezequiel Ortíz, abrió el marcador a los 3o minutos, luego de una desatención defensiva del Verde, Lautaro Chaparro decretó el único tanto del encuentro.



Luego, Ituzaingó insistió en busca de poder llevarse algo de Valentín Alsina, y falló en la puntada final.



En el cierre del partido, el Verde estando con dos hombres más, ya que fue expulsado también en el local, Brian Robles, trató de llegar al empate en el epílogo, y el resultado fue negativo.

De esta manera, el conjunto ituzainguense se fue con las manos vacías de Valentín Alsina, y con este resultado, quedó en el decimocuarto puesto con 26 unidades.



En la próxima fecha, Ituzaingó necesitará levantar cabeza en su casa cuando reciba a Centro Español, el viernes 14 de junio a las 19 hs, en el Estadio Carlos Sacaan, con el objetivo de volver al triunfo.