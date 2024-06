El Verde va por los tres puntos en Valentín Alsina

Mañana desde las 15 hs, Ituzaingó necesitará volver al triunfo ante Victoriano Arenas en el Estadio Saturnino Moure.



Luego del empate sin goles ante Leandro N.Alem el sábado pasado en el Carlos Sacaan, el León irá en busca de una nueva victoria en un reducto difícil, cuando visite mañana al “CAVA” en Valentín Alsina.



El encuentro comenzará a partir de las 15 hs, con transmisión en vivo y en directo a través de “Vamos Los Verdes” por el canal de YouTube. El juez designado para impartir justicia será Damián Rubino.

En cuanto al enfrentamiento entre ambos equipos, registra un total de 31 partidos jugados, con once triunfos de Ituzaingó, doce empates y ocho derrotas. El último antecedente fue empate por 1 a 1, donde Matías Caro hizo el gol del empate para el Verde.



Como dato de color, Ituzaingó hace once años que no gana en Valentín Alsina, ya que la última victoria había sido en la fecha 28 de la Temporada 2012/2013 de la Primera D, por 1 a 0, con gol de Marcos Zampini.



El León intentará rugir en condición de visitante buscando otro triunfo para tratar de meterse entre los primeros ocho puestos del Campeonato, cuando restan pocas fechas para la finalización de la primera parte del Torneo.



SE CONFIRMARON LAS PRÓXIMAS FECHAS DEL VERDE



Por otra parte, los dirigidos por Matías De Cicco ya tienen programados las siguientes fechas, luego de este encuentro: el próximo viernes 14 de junio a las 19 hs, recibirá a Centro Español, en el Estadio Carlos Sacaan, por la fecha 22 del Torneo Apertura de la Primera C.

En la siguiente jornada habrá fecha entresemana de la Primera C, donde en la 23°, visitará al Deportivo Español, el miércoles 19 de junio, a partir de las 15 hs, en el Estadio Nueva España.