El “Xeneize” se quedó sin entrenador

Luego de la caída en el Superclásico ante River en el Estadio Más Monumental, Fernando Gago no es más el DT de Boca Juniors.



Por decisión de Juan Román Riquelme y el Consejo del Fútbol, Fernando Gago dejó de ser el entrenador de Boca. La derrota por 2 a 1 ante River en el Superclásico fue la gota que rebalsó el vaso para un técnico que nunca logró remontar su crédito tras la eliminación frente a Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores.



"Solamente informar que hemos tomado una decisión: hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución", comunicó Mauricio "Chicho" Serna en la mañana del martes en diálogo con los periodistas, en la puerta del predio de Ezeiza.



Y continuó: "No ha sido fácil porque es un hombre de la casa pero aquí estamos para tomar decisiones. Ayer, hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que Fernando no sea más nuestro entrenador".



De esta manera, Fernando Gago se fue de Boca luego de dirigir 30 partidos, donde consiguió 17 triunfos, 6 empates y 7 derrotas.



Si bien el saldo numérico puede considerarse positivo (Boca es líder de la Zona A y está clasificado a octavos de final), el impacto de las derrotas fue lo que decantó en la pronta salida del ex mediocampista.



El primer golpe fue la caída en semifinales de la Copa Argentina frente a Vélez por 4 a 3 el año pasado.



En el comienzo de 2025, la eliminación frente a Alianza Lima en fase previa de la Copa Libertadores dejó en la cuerda floja al DT, que nunca terminó de convencer desde lo futbolístico. Mientras que la imagen que mostró el equipo en la derrota contra River, fue el detonante.

Ahora se abre la gran incógnita sobre quién será el nuevo entrenador de Boca, con los playoffs del Torneo Apertura a la vuelta de la esquina y el Mundial de Clubes en el horizonte.



Por lo pronto, todo indica que Mariano Herrón, el técnico de la Reserva, tomará las riendas del equipo de cara al partido del próximo fin de semana ante Tigre.



Los nombres que pican en punta son los siguientes: Cristian “Kily” González, Gustavo Quinteros y Gabriel Milito.