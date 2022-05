Elecciones en Suteba: La Lista Multicolor denuncia maniobras fraudulentas

El 11 de mayo deben llevarse adelante las elecciones dentro del gremio docente Suteba, tanto a nivel provincial como seccional. Desde la Lista Multicolor-La Matanza denunciaron una serie de maniobras fraudulentas por parte de la Junta Electoral que dirige la Lista Celeste de Roberto Baradel.

Para explicar la situación y las denuncias realizadas, Juan Romero, apoderado de la Lista Multicolor, estuvo en contacto con Radio Kamikaze. En la charla que mantuvo con el medio, este comentó lo siguiente: “Básicamente el proceso electoral de Suteba, inició con la negativa rotunda de la Junta Electoral provincial a entregar los padrones”. Este a su vez señaló que “para cualquier proceso electoral hay algo elemental que es poder ver quienes van a participar”.

Lamentablemente “eso no se entregó” pese a los reiterados pedidos y por eso mismo “hemos llegado a hacer un expediente en el Ministerio de Trabajo”, detalló Juan Romero. “Sin tener ese dato no se puede establecer claramente si aquellos que van a votar son efectivamente afiliados”, explicó el apoderado de la Lista Multicolor. De hecho -recordó Juan Romero, quien además es Concejal del FIT-U en La Matanza– de un padrón anterior que se utilizó en la Asamblea Ordinaria, que votó a la Junta Electoral en octubre pasado, se lograron identificar a 200 personas “que no pueden dar cuenta de estar afiliados, de ser docentes o trabajar en la Dirección General de Escuelas”.

Hay más irregularidades denunciadas. Una tiene que ver con la no especificación del lugar de votación de 2.700 afiliados jubilados. Otra con la confección de un circuito electoral, con urnas de votación ubicadas en sedes de otros sindicatos. A su vez, la Junta Electoral limitó la participación de fiscales mediante una resolución.

Foto de portada: Lista Multicolor Suteba La Matanza.