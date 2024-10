Empate con sabor a poco

Ituzaingó y Juventud Unida repartieron puntos en el Carlos Sacaan y fue empate en uno. Los autores de los goles fueron convertidos por Julio Barrionuevo para el visitante, mientras que Giovanni Centurión igualó para los dirigidos por Matías De Cicco.



En una tarde-noche primaveral, se enfrentaron por la fecha 17 del Campeonato de la Primera C, el “Verde” y el “Lobo Rojo”, donde el equipo ituzainguense necesitaba volver al triunfo en su casa, pero se conformó con el punto.



En la primera parte, Juventud Unida tomó la iniciativa en el mediocampo ante un Ituzaingó que careció de juego asociado, solamente generó una situación clara de gol en los pies de Agustín Faillace que remató desde afuera del área, y el arquero de la visita, respondió correctamente.



Hasta que, en el cierre del primer tiempo, una gran corrida de Franco Cardozo, habilitó a Julio Barrionuevo, y puso el 1 a 0 para el elenco visitante, que fue un baldazo de agua fría para el León.



Luego en el segundo tiempo, los dirigidos por Matías De Cicco fueron en busca de poder empatar el encuentro, en un partido que se le empezó a complicar.



Sin embargo, el León fue a los chapazos a conseguir la igualdad y de tanto insistir, en el minuto 37, Giovanni Centurión puso el 1-1 parcial, y parecía que el Verde podía llevarse la victoria, pero nunca pudo encontrar el camino del triunfo, y se quedó con un punto en casa.

De este modo, Ituzaingó no puede volver a rugir en el Campeonato, dado que se esfumaron las ilusiones de poder conseguir el ascenso, no solamente eso, sino que hace cuatro partidos que no puede sumar de a tres, producto de tres empates y una derrota.



Con esta igualdad, el Verde quedó en la undécima posición con 21 puntos, y el sábado que viene tendrá que enfrentarse ante Claypole a partir de las 15 hs, a puertas cerradas, obligado a ganar y quedar entre los primeros ocho puestos del Torneo Clausura.