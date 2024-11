En diciembre. el mundo de la moda se encuentra en Ituzaingó

El próximo 11 de diciembre, Thays Parque Leloir volverá a ser el escenario del mundo de la moda con la cuarta edición de Go Fashion, un evento que se ha consolidado como un clásico en la región oeste. Este año, el desfile contará con la presentación de las colecciones primavera-verano 2025, y tendrá como conductores a María Belén Ludueña y Hernán Drago. Entre los modelos que estarán en pasarela se destacan Cami Homs, Eva Bargiela y Stefano Di Aloy, junto a otr@s 30 profesionales de la industria.





El desfile se realizará frente al futuro Hotel Hilton de Thays Parque Leloir, con el apoyo de Romay Desarrollos. Este espacio exclusivo servirá de escenario para una jornada dedicada a la alta moda, reforzando la importancia del evento en la región.





La producción general de Go Fashion estará a cargo de Julián Delorenzo, quien ha convocado a diseñador@s reconocidos como Cynthia Martos y Santiago Artemis. Además, marcas como Royal Enfield, Natural Life, Wincort Design, Venditti, Hogar del Dr. Ovando, entre otras, estarán presentes mostrando lo último en tendencias. La producción de moda será liderada por Guillermo Azar, asegurando un desfile de calidad y buen gusto.

Las entradas para el evento se agotaron rápidamente luego de ser anunciadas en las redes sociales, lo que demuestra la gran expectativa que genera. Go Fashion es conocido por sus impactantes puestas en escena, con efectos especiales y música en vivo, que brindan una experiencia única a tod@s l@s asistentes.





En cada edición, Go Fashion ha logrado posicionarse como un evento imprescindible en la región, no solo por el nivel de sus desfiles, sino por la relevancia que aporta al mundo de la moda en el oeste del Gran Buenos Aires. Este año, el evento promete atraer a un público que busca conocer las tendencias de los diseñadores más influyentes del país.





Para aquell@s que no puedan asistir al desfile en vivo, la producción será transmitida en la televisión, permitiendo a espectadores de todo el país disfrutar de la moda y las novedades presentadas en Ituzaingó. Así, el evento se convierte en un verdadero escaparate para los talentos del diseño argentino.





Con cada nueva edición, Go Fashion sigue creciendo en relevancia, atrayendo a un público interesado en las últimas tendencias y consolidando a Ituzaingó como un centro clave de la moda en Argentina. La próxima cita en Thays Parque Leloir promete ser uno de los eventos más destacados del año en la agenda de la moda nacional.