En el Oeste del Conurbano el Paro es total

El paro nacional convocado por las 3 centrales de trabajadores contra el ajuste que propone Javier Milei, tiene un altísimo acatamiento en el Oeste del Conurbano. Con poquísimos comercios abiertos, y nula circulación, el paro se siente y mucho en la región.



Las principales empresas de colectivos y el Tren Sarmiento, no funcionan, por lo que la movilidad es nula. Tampoco funcionan las tradicionales combis y solo se puede conseguir, si se tiene suerte y dinero, algún auto de las aplicaciones para poder viajar.



"No abrí porque no tiene sentido, no hay nadie en la calle" aseguraba el encargado de una panadería del centro de Ituzaingó.



Los distintos municipios ya habían anunciado que no atenderían al público por la adhesión al paro de todos los sindicatos de empelados municipales. Tampoco atienen las dependencias nacionales como Anses o Pami, también por decision de los gremios.



Tampoco atienden los bancos tanto públicos como privados. "el paro es total, es el más importante en los últimos 20 años. Esperamos que el presidente escuche y vea como están los trabajadores" aseguró hoy a la mañana un dirigente de la CGT local.

EL gobierno niega el acatamiento al paro

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó hoy que "no hay acatamiento al paro" general convocado por la CGT en contra del ajuste de Javier Milei, que tiene virtualmente paralizado al transporte público y la actividad en todo el país.



En declaraciones televisivas, la ministra insistió en que "no hay acatamiento" a la medida de fuerza porque los trabajadores "no pueden" ir a sus puestos de trabajo por falta de medios de transporte.



El presidente por su parte, posteó en Twitter haciendo alusión al Faraón Egipcio"

Nota de color...

¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo?

Les cuento...

PARO

A buen entendedor pocas palabras bastan...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO — Javier Milei (@JMilei) May 9, 2024

-