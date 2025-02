En marzo se largan las entradas para Argentina vs Brasil

El equipo de Lionel Scaloni se prepara para un nuevo clásico contra el equipo brasilero por las Eliminatorias Sudamericanas. En esta nota te contamos acerca de las ventas de entradas y como poder conseguirlas.



La fiebre por la Selección Argentina no para y menos cuando se trata de un clásico sudamericano de alto voltaje.



Las entradas para Argentina vs Brasil que se jugará el martes 25 de marzo a las 21 hs, en el Estadio Más Monumental van a salir a la venta entre el 10 y 13 de marzo por Deportick y AFA tickets.



Ante este escenario, muchos hinchas ya buscan alternativas en el mercado secundario. Plataformas como Stubhub ya ofrecen entradas, aunque a precios significativamente más altos.



Aún no hay una confirmación oficial sobre el valor de los boletos, pero se espera que los más económicos superen los 60 mil pesos argentinos.



En el partido ante Perú, por ejemplo, las entradas rondaban los 55 mil pesos, por lo que no sería sorpresa que el clásico ante Brasil tenga precios más elevados.

Por otro lado, en sitios de reventa, las cifras ya son exorbitantes. Algunas entradas en Stubhub superan los 100 mil pesos, generando indignación entre los hinchas.