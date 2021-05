En un solo mes se duplicaron los fallecimientos en la terapia del Hospital de Ituzaingó

Los datos estadísticos de esta segunda ola de covid que azota la Argentina siguen siendo dramáticos. Detrás de cada numero hay familias que lloran a sus seres queridos y en nuestra ciudad ese dato alarma: 499 vecinos y vecinas fallecidas desde que comenzó la pandemia

Hoy en Radio La Ciudad, el Director ejecutivo del nuestro Hospital del Bicentenario Fernando Ali, volvió a pedir a los Ituzainguenses que se cuiden y respeten las medidas de restricción. “Es la única forma de bajar los contagios, cuidarnos unos a otros” aseguraba a la mañana en el programa Ciudad de Encandilados.

Cuando una persona llega a la urgencia y es evaluada como positiva de covid, no se va al otro día, no es lo mismo que en los contagios diarios. En nuestro hospital, la media de internacion es de 17 días. Esto nos obliga a sostener en el tiempo la disminución de casos diarios de contagios para que la rotación de camas entre altas y bajas, permita atender a todos. El Hospital hoy sigue en una situación de saturación donde los trabajadores están exigidos al máximo.

“En este momento en la unidad de cuidados mínimos (pre alta) que son 20 camas, tenemos 14 pacientes covid positivo. En la unidad de cuidados moderados que son 20 camas, tenemos 17 pacientes también covid. En terapia intensiva, respirados y oxigenados tenemos 10 pacientes y en la guardia incluyendo las camas de shockroom tenemos 18 pacientes covid. En total hay 59 pacientes internados en nuestro hospital tratando la enfermedad.” aseguraba Ali. “Para que se tome conciencia de lo que esta pasando en el sistema de salud, invitaría a la población a que haga un ejercicio empático y con un cambio de roles, pueda ver lo que esta pasando con los trabajadores de la salud que están extenuados. Con una sola mañana mirando desde el hospital como esta la situación creo que alcanzaría”

Se duplican los fallecimientos en el Hospital

“A veces uno elije no mencionar algunas cifras para no alarmar, pero creo que la comunidad debe saber que en solo un mes las muertes por covid se han duplicado. No podemos dar cifras por una exigencia del código de bioética profesional, pero es muy preocupante. Esto sucede por la agresividad que tiene el virus”. Comentaba el Director del Hospital ” Hay que seguir cuidándose, esa es la clave”