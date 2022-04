En un virtual golpe institucional la Corte se prepara para autogobernarse

La Corte Suprema de Justicia se prepara para que este lunes su presidente, Horacio Rosatti, asuma también como presidente del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de administrar, designar y remover jueces.

El viernes venció el plazo de 120 días que la propia Corte puso para que el Congreso sancione una nueva Ley con el objetivo de modificar la composición del Consejo actual y el proyecto, si bien tiene media sanción en el Senado, aún no fue tratado en Diputados. Los supremos están dispuestos a realizar esa jugada por más que aún falte designar a tres consejeros: uno del estamento académico y dos representantes del Congreso. Los dos últimos no pueden ser designados porque hay una precautelar del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que lo prohíbe.

Ayer el periodista cordobés Matías Mowszet en un twit que fue citado por la actual vicepresidenta Cristina Fernández ponía blanco sobre negro en la grave situación institucional que se puede dar si asume el Juez Rosatti como presidente del Concejo de la Magistratura: “Mañana (por el lunes) el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura –el órgano que designa y remueve jueces– gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás“. Luego, el escrito recapitulaba: “Rosatti aceptó entrar a la Corte por decreto; ganó la presidencia gracias a un inédito autovoto que, con solo cinco jueces, fue decisivo y dictó un fallo que lo nombra a él mismo como presidente del Consejo de la Magistratura.

Según del propio fallo de la Corte, el Consejo de la Magistratura no podrá sesionar, ni podrá asumir Rosatti hasta que se produzca la “integración conjunta y simultánea”, es decir, hasta que el Congreso nombre a los dos consejeros políticos que resta nombrar, más allá del académico –que podrá ser designado el mismo lunes– para llegar a los 20 miembros que establecía la ley 24.937 y que luego del vencimiento del plazo está vigente. Desde el año 2006 el Consejo estuvo conformado por 13 miembros y el proyecto que fue aprobado en el Senado el 6 de abril los elevaría a 17 dotándolo de más federalismo y mayor igualdad de género. La designación de los dos legisladores que aún no fue realizada no se puede llevar a cabo por la precautelar del juez Alonso que no permite hacerlo ni a las autoridades del Senado ni a Diputados. De todos modos, desde el FdT tampoco tienen intención de nombrarlos porque consideran que aquello sería “avalar un golpe institucional de la Corte sobre el Consejo”.

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, advirtió que, si el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, asume este lunes la titularidad del Consejo de la Magistratura, se configurará “un escenario de gravedad institucional” y volvió a señalar que existen “alternativas para evitarlo”, como brindar “tiempo para legislar”.

“Si hoy el presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. Los posibles caminos están bien definidos: darle tiempo al Congreso para legislar, o insistir en un escenario de gravedad institucional”, sostuvo el diputado a través de un comunicado que compartió en su cuenta de Twitter