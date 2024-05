Encontraron más alimentos guardados en galpones del ministerio de Capital Humano

Cuando el gobierno nacional no logra todavía salir de la crisis que le provocó haber encontrado 5 millones de kilos de alimentos en los galpones del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, ayer Juan Grabois afirmó que hay más alimentos guardados y entre ellos hay leche en polvo próxima a vencerse. El dato se conoció en la causa judicial por incumplimiento en los deberes de funcionario público que el dirigente de Argentina Humana le hizo a Sandra Pettovello y tramita en la justicia federal.



“Hay 339.867 kg de leche en polvo que se vencen en julio y todavía no presentaron el cronograma de entrega”, denunció el abogado. Con citas a la causa, agregó que "hay en los galpones del gobierno no cinco sino seis mil toneladas de alimentos".



También detalló que "que rinden 2.718.936 litros de leche líquida que se vencen en julio" y recordó que Capital Humano todavía no presentó el cronograma de entrega exigido por la Justicia. “En total hay 924.970 kilos de leche. ¡Repartan la comida, sinvergüenzas!”, reclamó.

La ministra con el Presidente

La lista de alimentos encontrada

La leche no es el único alimento retenido por la ministra Sandra Pettovello con fecha próxima de quedar obsoletos para el consumo. La respuesta oficial del gobierno detalla estos alimentos y sus fechas de vencimiento durante 2024:



Leche en polvo, 344.306 kilos, vencimiento del 7 al 30/7/2024



Harina de maiz, 4.439 kilos, vencimiento 25/7/2024



Leche en polvo, 5,144 kilos, vencimiento 1/8/2024



Leche en polvo, 155.135 kilos, vencimiento 18/9/2024



Puré de tomate, 25.602 kilos, vencimiento 30/9/2024



Pasta de maní, 57.703 kilos, vencimiento 5/10/2024



Garbanzos, 80.868 kilos, entre el 12 y 18/10/2024



Leche en polvo, 343.972 kilos, vencimiento 25 al 31/10/2024



Puré de tomate, 92.063 kilos, vencimiento 30/11/2024



Leche en polvo, 80.602 kilos, vencimiento del 2 al 30/11/2024