Encuentran datos falsos en la factura que pagó Milei para viajar a Mar del Plata a ver a Fátima Flores

En medio de las crecientes críticas por el viaje que el presidente Javier Milei realizó días atrás acompañado por su hermana, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, a la ciudad de Mar del Plata para asistir a una obra teatral protagonizada por su pareja Fátima Florez, fueron difundidas en las últimas horas las facturas de los vuelos y el hotel donde se alojaron.

Quien se encargó de publicar los comprobantes fue el vocero presidencial Manuel Adorni a través de la red social X, donde aclaró que las erogaciones que superaron los 937 mil pesos fueron costeadas con los patrimonios de Javier Milei y su hermana Karina.

Estimados, ante algunas versiones con desbordada inexactitud les dejo la factura de los pasajes del Presidente de la Nación Javier Milei y de la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei hacia Mar del Plata (BUE/MDQ/BUE). Los pasajes (por haberse tratado de cuestiones… pic.twitter.com/pYoDbLpytQ — Manuel Adorni (@madorni) December 30, 2023

La factura con datos falsos

Varios usuarios en las redes sociales empezaron a advertir fuertes inconsistencias en la documentación presentada. “Optar no puede emitir pasajes a particulares, solo le factura al Estado Nacional. Si Karina Milei quería pagar los pasajes de ella y su hermano tenía que comprlos directamente a Aerolíneas”, explicó un ex funcionario de la Casa Rosada.

La mayor inconsistencia sin embargo, surge al observar los datos de la supuesta emisión de la factura. Si bien está a nombre de Karina Elisabeth Milei, no presenta el CUIT correspondiente, declara como domicilio Balcarce 50 pero pone como Código Postal el de la ciudad bonaerense de Balcarce y hay palaras mal escritas en los datos de la factura (dice dirrecion), estas ultimas fallas, no están en las facturas originales de la empresa.

Todo indica que falsificaron la factura y googlearon el código postal de Balcarce 50 y no se dieron cuenta que les salió el de la localidad de Balcarce”, aseguran en las redes sociales.

En efecto, el Código Postal de la Ciudad bonaerense de Balcarce es 7620, que es el que figura en la boleta que mostró Adorni. La falsificación es evidente porque en la boleta que exhibió el vocero presidencial, luego de poner el código 7620, agregaron “CABA”. Un error grosero, el Código Postal que corresponde a la dirección Balcarce 50, domicilio de la Casa Rosada incluido en la factura es 1064.

Otro grueso “error”, lo advirtió hoy el portal La Política On Line: ” Las inconsistencias no terminan allí. Un técnico de la AFIP explicó a LPO que “la misma página de ala AFIP aclara que a partir de $ 92.720 hay que identificar el cuit”, algo que no hizo el gobierno con la compra de pasajes de Karina Milei que costaron 857.307 pesos. O sea, el propio gobierno en el mejor de los casos habría evadido una norma fiscal.

En efecto, en su página la AFIP publicó la “Actualización del importe de facturación para identificar a consumidores finales” confirma esa exigencia, con el siguiente texto:

“Los montos de facturación a partir de los cuales deben detallarse los datos del receptor del comprobante fueron actualizados, cuando se trate de un consumidor final. La adecuación, tendiente a fortalecer el régimen de control de emisión de comprobantes, establece que los datos deberán precisarse cuando el importe de una factura sea igual o superior a $ 92.720 y su receptor sea un consumidor final. La información que deberá detallarse es la siguiente:

Apellido y Nombres.

Domicilio.

CUIT/CUIL/CDI, en su caso, número de documento de identidad (LE, LC, DNI o, en el supuesto de extranjeros, Pasaporte o CI)”.

“En la factura que mostró Adorni estos requisitos no están identificados, claramente esto está falseado”, concluyó en diálogo con LPO un técnico del organismo recaudador.