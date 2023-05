Entradera en Villa Las Naciones: una joven se escondió en el placard, dio la emergencia y fustró el robo

Una entradera en el barrio Villa Las Naciones fue noticia hoy cuando se supo que gracias a una joven que se escondió en el placard de la casa y avisó a su madre, logró frustrar el robo.

Según las fuentes policiales, el caso fue el jueves al mediodía en una casa de la calle Haitì y Monroe de nuestra ciudad, cuando a las 11.30 de la mañana cuatro delincuentes que aparecieron en un auto Chevrolet Corsa color Champagne, rompieron la puerta de ingreso a la casa y comenzaron a revolver en los ambientes en busca de objetos de valor,

Sin que los ladrones se percataran, adentro de la vivienda, estaba la joven hija del matrimonio quien al ver que había 2 malvivientes que intentaban ingresar a su casa, se escondió en la habitación de sus padres, adentro del placard, tapada con sabanas y frazadas.

Nunca se dieron cuenta de había una testigo:

Una vez adentro y escondida de los delincuentes, avisó a la escuela donde trabaja su madre lo que estaba sucediendo en su casa y se quedó muy asustada y sin moverse en el placard.

Cuando la madre llega de urgencia a la vivienda, se encuentra con el auto estacionado, dos ladrones haciendo de campana y los otros saliendo de la vivienda advertidos que habían sido descubiertos. La víctima rápidamente dio el alerta a la comisaría de San Alberto, que en cuestión de minutos estaban en la puerta de la casa.

Según la versión policial, los ladrones de Chevrolet Champagne tomaron la calle Haití hasta Holanda y desde ahí sentido a la calle Acevedo con el límite con San Antonio de Padua del vecino partido de Merlo, sin que hasta ahora sean capturados.

Los voceros de la investigación contaron que el auto tenía una patente colocada perteneciente a la provincia de Córdoba. Lo que significaría que sea una chapa de otro rodado.

Un robo a dos cuadras de la Posta Policial de Villa Las Naciones:

El robo ocurrió a tan solo dos cuadras de la Posta Policial ubicada en la Plaza Fuerza Aérea Argentina en Posta de Pardo y Colombia. Un vecino del barrio le contó a La Ciudad que “como vecino se siento muy inseguro porque con Posta y todo, siguen robando. Encima muy cerca de ellos. No hay cámaras en las calles pero si en la plaza donde están ellos”.

“Todo sigue igual y no podemos estar tranquilos ni en nuestras casas, se meten como si nada. Gracias a Dios la nena que estaba en la casa no le pasó nada porque los delincuentes no la vieron. Gracias a Dios”, agregó el hombre que resguardó su identidad.

Por Ramón González